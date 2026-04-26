Bărbatul a fost găsit în stare de inconştienţă de salvatorii solicitaţi să intervină după ce, pe fondul vântului puternic, aproximativ 150 de metri pătraţi de acoperiş s-au desprins de pe un bloc, avariind şi mai multe maşini din zonă.

"Bărbatul surprins sub elementele de acoperiş a fost găsit inconştient, în stop cardio-respirator, fiindu-i aplicate manevre de resuscitare de către echipajele medicale aflate la faţa locului. Din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare aplicate de echipajele medicale, bărbatul a fost declarat decedat", a declarat Alexandru Tătaru, din cadrul ISU Vaslui.

Echipajele ajunse la faţa locului acţionează inclusiv la nivelul acoperişului imobilului, unde desfăşoară activităţi de asigurare a zonei şi verificare a elementelor de construcţie, pentru eliminarea oricărui risc suplimentar.

Poliţiştii au demarat o anchetă în acest caz.

În paralel, într-o altă zonă din municipiul Huşi, pe strada General Teleman, se intervine pentru degajarea unor elemente de acoperiş căzute pe domeniul public, acţionându-se cu o autospecială şi cinci militari pentru îndepărtarea acestora şi asigurarea zonei.

În contextul manifestării fenomenelor meteorologice periculoase, caracterizate prin intensificări ale vântului, pompierii le recomandă cetăţenilor să ia măsuri de protecţie.

"Evitaţi deplasarea în apropierea clădirilor sau elementelor instabile, nu parcaţi autoturismele în zone expuse, asiguraţi obiectele care pot fi luate de vânt şi respectaţi recomandările autorităţilor şi informările oficiale. Pentru o mai bună informare şi pregătire în faţa situaţiilor de urgenţă, accesaţi www.fiipregatit.ro şi aplicaţia DSU - "Fii informat, fii pregătit!". În orice situaţie de urgenţă, apelaţi 112", au transmis reprezentanţii ISU Vaslui.