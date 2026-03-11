Bărbatul a fost prins de trecători după a doua agresiune, un bărbat reuşind să-l imobilizeze şi să-l ţină pe agresor până la sosirea poliţiei.

„La data de 11 martie 2026, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 26 Poliţie au depistat în flagrant delict şi ulterior au reţinut un bărbat, în vârstă de 38 de ani, bănuit de comiterea a două infracţiuni de agresiune sexuală”, anunţă, miercuri, Poliţia Capitalei.

Instituţia precizează că, marţi, în jurul orei 20:40, poliţiştii au fost sesizaţi prin apel la 112 de către o femeie în vârstă de 24 de ani, care a reclamat faptul că, în timp ce se deplasa pe o stradă din Sectorul 4, ar fi fost agresată sexual de către un bărbat.

A doua agresiune, la scurt timp după prima

„Conform celor sesizate, acesta ar fi atins-o cu mâinile în zona intimă, după care ar fi părăsit locul faptei într-o direcţie necunoscută. Ulterior, în jurul orei 21:20, poliţiştii Secţiei 26 Poliţie au fost sesizaţi de o altă femeie, în vârstă de 28 de ani, care a reclamat că, în timp ce se deplasa pe o altă stradă din acelaşi sector, ar fi fost agresată sexual în circumstanţe similare”, a mai transmis sursa citată.

În momentul producerii celui de-al doilea incident, persoana vătămată a strigat după ajutor, iar mai mulţi cetăţeni care locuiau în zonă au intervenit pentru a-i acorda sprijin.

Un bărbat a reuşit să îl oprească şi să îl menţină la faţa locului pe cel bănuit de comiterea faptelor, până la sosirea echipajului de poliţie. În urma intervenţiei, bărbatul a fost imobilizat cu respectarea procedurilor legale şi condus la sediul subunităţii de poliţie pentru audieri.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Secţiei 26 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de agresiune sexuală.