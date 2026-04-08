Scena violentă a fost înregistrată de o cameră de supraveghere. Adolescentul se afla în magazin împreună cu doi prieteni. Victima povestește că, atunci când a intrat, l-a auzit înjurând și l-a apostrofat. Băiatul a reacționat instantaneu, cu o violență ieșită din comun. Lovit cu pumnii în plină figură, bărbatul a căzut inconștient la podea și a rămas așa cinci minute.

Nicolae Gândac, victima: „Am întrebat: pe cine ai înjurat? Și el s-a întors direct la mine și m-a și lovit! Am căzut jos, am rămas inconștient, m-au udat cu apă oamenii de acolo și doamnele vânzătoare au anunțat poliția și au chemat ambulanța...”

Victima a primit îngrijiri la spital, iar medicii au constatat că traumatismele suferite nu sunt foarte grave.

Agresorul a fost prins de poliție

Între timp, agresorul a fost prins de polițiști. Localnicii povestesc că băiatul face parte dintr-un grup care a băgat spaima în tot cartierul.

Gabriela Moisa, localnică: „Merg doar în grup și așa omoară omul pe stradă. Dacă e unul, nu face față, dar dacă sunt mai mulți, îl lasă mort jos și cu asta ei au plecat!”

Gabriela Gândac, soția victimei: „E o familie agresivă, care dă în cap, care intră peste oameni, beau, se maschează pe față, așteaptă lumea...”

Monica Gândac, localnică: „Fără niciun motiv! Aștia așa fac! Te prinde și-ți dă-n cap!”

Florica Marșavela, localnică: „A scos cuțitul la băiat! A scos cuțitul să-l lovească! Iar băiatul i-a dat un pumn și a fugit, asta a fost tot! De atunci, pe băiatul meu îl caută, de un an de zile copilul meu a plecat din țară din cauza lui.”

Acuzat de loviri, adolescentul și-a petrecut o noapte după gratii, iar procurorii vor cere judecătorului mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.