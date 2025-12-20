Un băiețel de doar patru ani și-a salvat mama, care a leșinat, după ce a sunat calm la ambulanță

20-12-2025 | 08:09
baiat erou

Un băiețel de patru ani, din Ungaria, a dat dovadă de un calm și de o prezență de spirit uluitoare pentru vârsta lui.

Știrile PRO TV

Când mama a leșinat, în urma unei căderi de glicemie, puștiul a sunat la ambulanță. Nu a intrat în panică și i-a oferit dispecerului informații utile.

Apoi, la indicațiile acestuia, a chemat un vecin în ajutor. Mama lui a primit îngrijiri acasă, apoi a fost dusă la spital, în stare stabilă.

Băiețelul de patru ani a apelat numărul de urgență, de pe telefonul mamei, în momentul în care aceasta și-a pierdut cunoștința.

Isteț, băiețelul i-a oferit dispecerului mai multe informații utile.

drapel
Ceremonie militară la Târgu Jiu: Batalionul 24 Infanterie „Ecaterina Teodoroiu” a primit drapelul de luptă

Apoi, bărbatul i-a cerut copilului să meargă la vecin și să ceară ajutor, până la sosirea ambulanței.

Ambulanța a sosit și i-a acordat primul ajutor mamei lui, diagnosticată cu diabet și care suferise o cădere de glicemie. Conștientă de pericol, femeia își învățase băiețelul, de mic, ce trebuie făcut, în caz că i se face rău.

În primul rând...

I-am adus un pahar cu apă cu zahăr”.

Apoi, dacă mama nu reacționează, copilul știa că trebuie să apeleze numărul de urgență...

Renáta Kovács, mama băiatului: Este o situație înspăimântătoare chiar și pentru un adult, darămite pentru un copil.”

Inspirat de munca salvatorilor, puștiul e convins că vrea să se facă paramedic sau polițist, când va crește.

Sursa: Pro TV

Ceremonie spectaculoasă la Târgu Jiu, unde Batalionul 24 Infanterie a primit drapelul de luptă.

