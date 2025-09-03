Un bac s-a scufundat în Dunăre după ce un camion cu floarea-soarelui a ajuns la bord. Victimele au sărit din ambarcațiune

Un incident naval a avut loc, miercuri seară, pe braţul Măcin Dunărea Veche, în comuna brăileană Frecăţei din Insula Mare a Brăilei, unde un bac de mici dimensiuni s-a scufundat în Dunăre, după ce un camion încărcat cu floarea-soarelui a urcat pe el.

„Un camion încărcat cu floarea-soarelui s-a urcat pe bacul care făcea curse de la Frecăţei (Brăila), la Ostrov (Tulcea). În momentul în care a urcat pe bac, iar şoferul a oprit camionul, bacul a început să se încline. Şoferul a sesizat rapid şi coborât din cabină şi a sărit înapoi pe mal. Celelalte persoane care se aflau pe bac au sărit şi ele pe mal. Bacul s-a scufundat cu tot cu camion. În momentul de faţă, bacul este pe fundul Dunării, la Frecăţei, cu camionul peste el, se mai vede doar prelata remorcii", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Brăila, Ştefan Stoian, pentru AGERPRES.

Intervenția a fost dificilă

În urma incidentului, nu au fost raportate victime.

ISU Brăila nu are mijloacele necesare pentru a interveni în astfel de situaţii, potrivit sursei citate.

„Incidentul a fost anunţat la 112, iar la faţa locului s-a deplasat actualul inspector şef ISU Brăila, lt.col. Daniel Sebastian Movileanu. La faţa locului a ajuns şi o autospecială a ISU Brăila, dar s-a constatat că ISU Brăila nu poate interveni cu mijloacele pe care le are în dotare", a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Brăila, Ştefan Stoian.

Autorităţile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs evenimentul.

