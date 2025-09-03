Un bac s-a scufundat în Dunăre după ce un camion cu floarea-soarelui a ajuns la bord. Victimele au sărit din ambarcațiune

Stiri actuale
03-09-2025 | 22:48
bac rasturnat
Agerpres

Un incident naval a avut loc, miercuri seară, pe braţul Măcin Dunărea Veche, în comuna brăileană Frecăţei din Insula Mare a Brăilei, unde un bac de mici dimensiuni s-a scufundat în Dunăre, după ce un camion încărcat cu floarea-soarelui a urcat pe el.

 

autor
Sabrina Saghin

„Un camion încărcat cu floarea-soarelui s-a urcat pe bacul care făcea curse de la Frecăţei (Brăila), la Ostrov (Tulcea). În momentul în care a urcat pe bac, iar şoferul a oprit camionul, bacul a început să se încline. Şoferul a sesizat rapid şi coborât din cabină şi a sărit înapoi pe mal. Celelalte persoane care se aflau pe bac au sărit şi ele pe mal. Bacul s-a scufundat cu tot cu camion. În momentul de faţă, bacul este pe fundul Dunării, la Frecăţei, cu camionul peste el, se mai vede doar prelata remorcii", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Brăila, Ştefan Stoian, pentru AGERPRES.

Intervenția a fost dificilă

În urma incidentului, nu au fost raportate victime.

ISU Brăila nu are mijloacele necesare pentru a interveni în astfel de situaţii, potrivit sursei citate.

„Incidentul a fost anunţat la 112, iar la faţa locului s-a deplasat actualul inspector şef ISU Brăila, lt.col. Daniel Sebastian Movileanu. La faţa locului a ajuns şi o autospecială a ISU Brăila, dar s-a constatat că ISU Brăila nu poate interveni cu mijloacele pe care le are în dotare", a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Brăila, Ştefan Stoian.

Citește și
yaht scufundat colaj
Cum să bagi 1 milion de dolari la apă. Yaht de lux, scufundat imediat după lansare, echipajul a sărit în mare

Autorităţile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs evenimentul. 

Sursa: News.ro

Etichete: bac, dunare, rasturnat,

Dată publicare: 03-09-2025 22:48

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
Citește și...
Celebrul funicular „Gloria” din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul tragediei
Stiri externe
Celebrul funicular „Gloria” din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul tragediei

Celebrul funicular portughez „Gloria” a deraiat, miercuri, în capitala Portugaliei, iar autoritățile din Lisabona au transmis că cel puţin 15 persoane au murit, iar 18 sunt grav rănite.

Cum să bagi 1 milion de dolari la apă. Yaht de lux, scufundat imediat după lansare, echipajul a sărit în mare
Stiri Diverse
Cum să bagi 1 milion de dolari la apă. Yaht de lux, scufundat imediat după lansare, echipajul a sărit în mare

Un iaht de lux în valoare de aproape 1 milion de dolari s-a scufundat în apele din largul Turciei la doar 15 minute după călătoria sa inaugurală, pasagerii și echipajul panicați sărind peste bord.

Tragedie în Yemen. Cel puţin 54 de imigranţi au murit şi zeci de persoane sunt date dispărute într-un naufragiu
Stiri externe
Tragedie în Yemen. Cel puţin 54 de imigranţi au murit şi zeci de persoane sunt date dispărute într-un naufragiu

Cel puţin 54 de imigranţi au murit după ce o ambarcaţiune care transporta aproximativ 150 de persoane s-a scufundat în largul coastelor Yemenului, duminică, în condiţii meteorologice nefavorabile.

Recomandări
România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Șeful MIPE are de stins și scandalul „excursie de lux pe banii statului”
Stiri Politice
România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Șeful MIPE are de stins și scandalul „excursie de lux pe banii statului”

România va pierde 7 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență, dar speră să obțină restul de 21 de miliarde până la sfârșitul anului viitor.

Beijingul și-a etalat triada de descurajare nucleară. Analist: Chinezii nu fac parade foarte des, dar când o fac, nu se joacă
Stiri externe
Beijingul și-a etalat triada de descurajare nucleară. Analist: Chinezii nu fac parade foarte des, dar când o fac, nu se joacă

Președintele chinez Xi Jinping a arătat lumii care este forța militară a țării sale. S-a folosit de împlinirea a 80 de ani de la victoria asupra Japoniei, la sfârșitul celui de al doilea război mondial.

Celebrul funicular „Gloria” din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul tragediei
Stiri externe
Celebrul funicular „Gloria” din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul tragediei

Celebrul funicular portughez „Gloria” a deraiat, miercuri, în capitala Portugaliei, iar autoritățile din Lisabona au transmis că cel puţin 15 persoane au murit, iar 18 sunt grav rănite.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 03 Septembrie 2025

54:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
3 Septembrie 2025

01:32:01

Alt Text!
Las Fierbinți
Las Fierbinți - Promo

00:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28