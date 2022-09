Un avion a revenit de urgență pe aeroportul din Cluj, după ce un porumbel a intrat într-un motor

Aeronava a aterizat în siguranță, însă cei care se grăbeau spre locul de vacanță au așteaptat peste opt ore în aeroport.

Aeronava a decolat dimineață, puțin după ora 10, iar în timpul ridicării de la sol o pasăre a lovit motorul de pe partea stângă.

Imediat a fost cerută permisiunea să aterizeze, iar după 13 minute avionul a ajuns din nou pe pista aeroportului din Cluj-Napoca.

Inițial, piloții au crezut că a fost vorba despre mai multe păsări care au intrat la unul din motoare.

”- Ați spus că au fost porumbei. Ne puteți spune și câți, pentru raport?

- Am înțeles că un porumbel, dar solicităm de la dispecer și vă comunicăm. Ni s-a comunicat că au fost 6-7 bucăți de porumbei, că au rămas numai rămășițe. Da acum se leagă, mersi. Confirm...

- Le-ați luat la motor direct?

- Da, confirm. Urmați indicațiile dispecerului”.

Sursa: liveatc.net

”Eram lângă aripă și am văzut sânge”

Imediat după aterizare, piloții și-au dat seama că a fost vorba, de fapt, despre un singur porumbel. Pasagerii au fost informați imediat după incident și li s-a comunicat că vor mai avea de așteptat până se va găsi o soluție.

Femeie: ”Eram lângă aripă și am văzut sânge, s-a auzit apoi că motorul nu funcționa cum trebuia, avea multe turații. Când am coborât, am văzut că una dintre lamelele motorului erau îndoite”.

Această familie trebuia să ajungă în Rhodos, pentru prima lor zi de vacanță. Pentru că au copii, vestea că trebuie să aștepte aproape zece ore le-am cam tăiat din bucuria concediului.

Bărbat: ”Trebuia să fie un avion de rezervă, că avem un copil, să stăm toată ziua în aeroport. A fost puțină agitație, când am aflat că trebuie să ne întoarcem. Ne-am pierdut o zi din concediu”.

În timp ce unii au rămas în aeroport, alții au preferat să se plimbe prin oraș pentru a trece timpul mai repede.

Reprezentanții companiei au transmis că toți pasagerii au primit vouchere pentru mâncare și apă și că o altă aeronavă îi va putea prelua în jurul orei 20.

