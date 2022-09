Pilotul unui avion amenință că va prăbuși aeronava într-un supermarket VIDEO

Știre în curs de actualizare

Supermarketul a fost evacuat, iar zona a fost eliberată.

Poliția și serviciile de urgență sunt în alertă în acest moment.

Video sent by Mariana Herrera De Marin of plane threatening to crash in Tupelo. https://t.co/hfbBIAjpD6 pic.twitter.com/k2gQXPNu8O