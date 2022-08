Video. Un avion a aterizat de urgență după ce unul dintre motoare a explodat. „Am crezut că o să murim”

Oamenii aflați la sol au raportat că au auzit explozia turbinei care a creat o defecțiune mecanică a avionului.

„Tocmai am văzut un avion pe cer din care ieșeau scântei și dintr-o dată un zgomot puternic ca o explozie aici în Guadalajara, am văzut cum se întorcea spre aeroport, sper că au reușit să ajungă și toți sunt în siguranță”, a scris un utilizator pe Twitter.

Compania aeriană a precizat că defecțiunea s-a produs la motorul numărul doi, ceea ce a provocat „declanșarea de scântei prin frecarea metalelor”.

Într-un comunicat, compania aeriană Viva Aerobus a declarat: ”În conformitate cu protocoalele de securitate stabilite, echipajul Viva Aerobus s-a întors pe Aeroportul Internațional Guadalajara, efectuând o aterizare cu succes la ora 22:45, confirmând siguranța tuturor pasagerilor de la bord și a tuturor membrilor echipajului”.

Aceștia au precizat că aeronava a fost ținută sub control în conformitate cu procedurile stabilite de producător, care sunt concepute pentru a continua operarea în siguranță în aceste condiții.

Kimberly, un pasager, a declarat într-un interviu pentru Notisistema că atunci când s-a auzit explozia în avion, s-a dat alarma la bord.

„N-am zburat de mai mult de 15 minute și s-a auzit un zgomot foarte puternic și mi-am scos imediat căștile. Toată lumea din avion s-a speriat”.

Ea a spus că fratele ei, care era pe scaunul de la geam, a observat că ceva a explodat în turbină.

„Am crezut că vom muri și atunci am apăsat butonul de urgență”.

