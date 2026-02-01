Teoria inițială a fost infirmată atât de NASA, cât și de Agenția Spațială Europeană. Dar ambele au lansat avertismente despre probabilitatea unui impact cu satelitul nostru natural.



Să vedem care sunt șansele ca acest lucru să se întâmple și cum ne-ar putea afecta acest fenomen.

Printr-un clip, Agenția Spațială Europeană avertizează - cu un pronostic rezervat - că asteroidul 2024YR4 ar putea deveni cel mai interesant obiect aflat în apropierea Pământului.



Davide Farnocchia, asteroid tracker, NASA: „Eu dorm bine noaptea și așa ar trebui să fie pentru toată lumea, pentru că probabilitatea unui impact este de numai 0,3 procente”.



Marcel Popescu, cercetător, Institutul de Științe Spațiale: "În realitate, cel mai probabil, obiectul va trece undeva la zece mii de kilometri depărtare de suprafața lunară."



Chiar și în cazul unei coliziuni, Luna nu și-ar modifica orbita, spun specialiștii noștri.



În cazul în care asteroidul ar lovi Luna, s-ar declanșa o explozie foarte puternică, vizibilă timp de câteva ore de pe Pământ. Apoi, fragmente din scoarța selenară ar porni cu o viteză foarte mare spre Terra și, la noi, s-ar vedea ca o ploaie spectaculoasă de meteori.



Cu alte cuvinte, vorbim mai degrabă de un fenomen astronomic spectaculos, decât de un pericol pentru sistemul solar. În plus, izbitura ar produce un crater imens pe Lună, cu diametrul de unu-doi kilometri și adânc de sute de metri. Iar cea mai interesantă parte este că bucăți din corpul ceresc ar ajunge pe Pământ.



Ovidiu Tercu, muzeograf, Observatorul Astronomic CMSN Galați: "Ar fi un eveniment istoric, ar fi un eveniment important pentru astronomii din întreaga lume".



În prezent, sunt cunoscute aproximativ 40 de mii de obiecte apropiate de Pământ, număr care se actualizează permanent pe măsură ce sunt confirmate noi descoperiri.









