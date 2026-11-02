Pericol de Halloween. Mulți copii au găsit ace și obiecte ascuțite ascunse în bomboanele primite, în Germania

Poliţia consideră că majoritatea sau toate obiectele, printre care se aflau şi şuruburi metalice, au fost plasate intenţionat pentru a provoca vătămări, potrivit dw.com, conform News.ro.

Au fost semnalate incidente în Turingia, Baden-Württemberg, Bavaria, Saxonia Inferioară şi Renania-Palatinat, printre altele, a precizat poliţia.

Într-unul dintre cazurile din oraşul Nürnberg, din sudul ţării, poliţia a declarat că un copil a muşcat dintr-un ac în timp ce mânca o bucată de ciocolată. Copilul nu a suferit leziuni.

În două cazuri separate din landul Baden-Württemberg, din sud-vestul ţării, poliţia a declarat că acele fuseseră ascunse astfel încât nu erau vizibile din exterior.

În mai multe dintre aceste cazuri, poliţia a deschis anchete pentru tentativă de vătămare corporală gravă.

Nu au fost identificaţi suspecţi.