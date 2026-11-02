Pericol de Halloween. Mulți copii au găsit ace și obiecte ascuțite ascunse în bomboanele primite, în Germania

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Germania halloween pericol copii
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich

Ace sau alte obiecte metalice ascuţite au fost găsite în dulciurile pe care copiii le-au primit de Halloween, a anunţat duminică poliţia germană.

autor
Ines Paris

Poliţia consideră că majoritatea sau toate obiectele, printre care se aflau şi şuruburi metalice, au fost plasate intenţionat pentru a provoca vătămări, potrivit dw.com, conform News.ro.

Au fost semnalate incidente în Turingia, Baden-Württemberg, Bavaria, Saxonia Inferioară şi Renania-Palatinat, printre altele, a precizat poliţia.

Într-unul dintre cazurile din oraşul Nürnberg, din sudul ţării, poliţia a declarat că un copil a muşcat dintr-un ac în timp ce mânca o bucată de ciocolată. Copilul nu a suferit leziuni.

În două cazuri separate din landul Baden-Württemberg, din sud-vestul ţării, poliţia a declarat că acele fuseseră ascunse astfel încât nu erau vizibile din exterior.

Recomandări Video

În mai multe dintre aceste cazuri, poliţia a deschis anchete pentru tentativă de vătămare corporală gravă.

Nu au fost identificaţi suspecţi.

Într-unul dintre cazurile din oraşul Nürnberg, din sudul ţării, poliţia a declarat că un copil a muşcat dintr-un ac în timp ce mânca o bucată de ciocolată. Copilul nu a suferit leziuni.

În două cazuri separate din landul Baden-Württemberg, din sud-vestul ţării, poliţia a declarat că acele fuseseră ascunse astfel încât nu erau vizibile din exterior.

În mai multe dintre aceste cazuri, poliţia a deschis anchete pentru tentativă de vătămare corporală gravă.

Nu au fost identificaţi suspecţi.

Halloween pentru căței. Patrupezii au defilat în costume creative în cadrul unui concurs

Sursa: News.ro

Etichete: germania, halloween, bomboane, dulciuri, copii, infractiuni,

Articol recomandat de sport.ro
„Umblă cu prostituate, bea de rupe și m-a înșelat și când eram însărcinată“: starul de la Roma, făcut praf de soție
„Umblă cu prostituate, bea de rupe și m-a înșelat și când eram însărcinată“: starul de la Roma, făcut praf de soție
Citește și...
Vlcsnap 2026 11 01 19h13m34s736
Stiri Diverse
Peste 5.000 de turiști au petrecut Halloweenul la Castelul Bran. Cât a costat biletul
Cea mai mare petrecere din an de la Castelul Bran a avut loc sâmbătă seară de Halloween. Peste 5.000 de turiști majoritatea străini atrași de legenda lui Dracula s-au costumat în fel și chip.
Sua police
Stiri externe
Atac armat la o petrecere de Halloween, printre studenții din Delaware. Martori descriu scenele de panică
Un atac armat a avut loc la o petrecere de Halloween lângă Universitatea Delaware, soldat cu șase răniți. Petrecăreții costumați în fel și chip au fugit îngroziți.
Vedete costume profimedia 3
Stiri Virale
Costume spectaculoase și transformări inedite de Halloween. Ce personaje au ales vedetele de la Hollywood. GALERIE FOTO
Vedetele au sărbătorit Halloweenului cu costume creative, nostalgice și inspirate din cultura pop. Unele vedete au ales să interpreteze persoane celebre, altele au optat pentru personaje total atipice și înfricoșătoare.
Parteneri

ALTE ȘTIRI

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme
iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău
iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

La final de contract cu FCSB și revitalizat de Reghecampf, jucătorul tocmai a primit vestea!
Sport

La final de contract cu FCSB și revitalizat de Reghecampf, jucătorul tocmai a primit vestea!

Kai Havertz a intrat în istorie după ce a decis Liverpool - Arsenal!
Sport

Kai Havertz a intrat în istorie după ce a decis Liverpool - Arsenal!