„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat următoarea situație de fapt: în perioada iulie 2025 - 18 februarie 2026, în calitate de agent șef principal de poliție în cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi București - Serviciul de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă, inculpatul a pretins și a primit, la diferite intervale de timp, suma totală de 9.000 de lei (600 de lei a câte două tranșe lunar), sumă colectată de angajata unei autogări din București de la șoferii unei societăți de transport persoane.

Sumele de bani au fost primite de inculpat în schimbul promisiunilor acestuia că nu va mai opri pentru control mașinile aparținând respectivei societăți de transport, care tranzitau zona Aeroportului Otopeni, cu ocazia efectuării curselor zilnice din București către un oraș din nordul țării și retur”, anunță Parchetul General, joi, într-un comunicat de presă.

Polițistul a fost prins miercuri în flagrant de procurori.