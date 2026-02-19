Astfel, Turkish Airlines, Pegasus Airlines, El Al, Qatar Airways, dar și alte companii, au suplimentat numărul locurilor disponibile, trimițând la Otopeni avioane mai mari.

Turkish Airlines are în program, joi, 20 februarie, și 2 zboruri suplimentare față de cele trei curse pe care le operează zilnic la București. Miercuri noapte a fost efectuată cursa TK6896 București-Istanbul, care conform flightradar24.com, a decolat de la Otopeni la 1:56 și a fost operată cu o aeronavă Airbus A350-900, înmatriculată TC-LHI, având 316 locuri.

Iar joi, 19 februarie, la ora 13:25, Turkish va mai efectua zborul suplimentar TK6896 cu un avion Airbus A330-300 înmatriculat TC-JOE cu 289 de locuri. Celelalte 3 zboruri regulate obișnuite de joi vor fi toate operate cu avioane de capacitate mare - Airbus A330, Boeing 777 sau Boeing 787 Dreamliner - având între 289 și 349 de locuri.

Pegasus Airlines, care zboară pe al doilea aeroport de la Istanbul, Sabina Gokcen, a introdus joi, 19 februarie, un zbor suplimentar, pentru a recupera pasagerii cursei anulate miercuri. De asemenea, atât acest zbor suplimentar, cât și cel regulat, programat pentru azi, sunt operate cu aeronave A321neo cu 239 de locuri, deși, în mod normal, Pegasus zboară pe aceasta rută cu A320 sau Boeing 737 cu 186 sau 189 de locuri.

Compania El Al trimite, joi, 19 februarie, la București, o aeronavă lung curier Boeing 777-300 cu 279 de locuri, de asemenea, pentru a recupera pasagerii care nu au putut pleca spre Tel Aviv. În mod normal, zborurile Tel Aviv - București cu El Al sunt operate cu Boeing 737 cu 166-175 de locuri, în funcție de configurație.

Qatar Airways are joi, 19 februarie, 3 zboruri în plus față de cele programate în mod obișnuit. Două dintre ele sunt, de fapt, cursele care au fost redirecționate miercuri spre Istanbul și Atena, pentru că nu au putut ateriza la București.

Pasagerii care au ajuns în Grecia au trecut printr-o adevărată aventură, pentru că aeronava lor a încercat să ajungă, totuși, miercuri, în capitala României, dar a fost nevoita să renunțe iar la acest plan și a fost redirecționată, de data aceasta la Sofia.

Avionul ajunge joi, în sfârșit, la București, de unde va pleca cu pasageri spre Doha. La fel, cursa care a fost deviata la Istanbul va sosi în capitala României și apoi se va întoarce la Doha cu pasagerii care trebuia să plece de miercuri.

Și alte companii aeriene, precum LOT sau Austrian, folosesc joi avioane cu capacitate mai mare decât în mod obișnuit.

Întârzierile continuă la Aeroportul Henri Coandă, dar acestea sunt din ce în ce mai mici și sunt generate de activitatea îngreunată de condițiile de iarnă. Este de așteptat ca, începând de joi după-amiază, traficul să revină încet-încet la normal.