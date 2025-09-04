Un agent al IPJ Cluj a fost reținut după ce a tâlhărit o tânără de 19 ani cu care ar fi întreținut relații contra cost

04-09-2025 | 20:12
Un angajat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce a tâlhărit o tânără de 21 de ani cu care ar fi întreţinut relaţii contra cost.

Sabrina Saghin

„În data de 3 septembrie a.c., în jurul orei 08.30, Poliţia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată, prin apel 112, de către o tânără de 21 de ani, despre faptul că în cursul nopţii de 2/3 septembrie a.c., în timp ce aceasta se afla într-un imobil din localitatea Floreşti, ar fi fost agresată fizic de către un bărbat. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Floreşti, iar din primele cercetări a reieşit faptul că, aceasta ar fi întreţinut relaţii sexuale consimţite cu un bărbat de 43 de ani, contra unei sume de bani, ulterior acesta agresând-o fizic şi sustrăgându-i suma de bani. Tânăra a fost condusă la sediul poliţiei, unde aceasta a depus o plângere pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie", se arată într-o informare transmisă joi de IPJ Cluj.

La aceeaşi data, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind depus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă, potrivit sursei citate.

Suspectul nu este la prima abatere de natură penală

„Totodată, menţionăm faptul că bărbatul în cauză este angajat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, iar în prezent, acesta îşi desfăşura activităţile de serviciu în cadrul unui compartiment care nu intră în sfera activităţilor judiciare, deoarece în cursul anului 2021 a fost cercetat în cadrul unui dosar penal. În acest context, IPJ Cluj reiterează angajamentul pentru transparenţă şi corectitudine în aplicarea procedurilor interne, se delimitează de astfel de comportamente care nu fac cinste instituţiei şi pune în aplicare prevederile legale în materie disciplinară. Precizăm faptul că toţi cetăţenii sunt egali în faţa legii şi vor fi luate măsurile legale indiferent de calitatea acestora. Totodată, la nivelul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Cluj au fost dispuse verificări interne cu privire la aspectele prezentate", se mai arată în informarea IPJ Cluj. 

Sursa: Agerpres

