Poliţiştii au fost alertaţi aproape de ora 12 noaptea, de băiatul de 16 ani care le-a spus că s-a simţit în pericol, din cauza tatălui vitreg care-l amenința.

Poliţiştii din Jebel au mers imediat la adresa indicată de băiat. Individul acuzat de ameninţare de fiul vitreg, a fugit pe un câmp, când i-a văzut pe agenţi.

Alexandra Petrovici, purtător de cuvânt IPJ Timiș: A fost depistat la scurt timp, în apropiere. Întrucât acesta nu s-a conformat somaţiilor legale adresate de poliţişti, a fost imobilizat şi încătuşat.

Băiatul a obținut un ordin de protecție

Între timp, după ce au stat de vorbă cu adolescentul, poliţiştii au emis un ordin de protecţie, împotriva tatălui vitreg. În plus, i-au chemat şi pe cei de la Protecţia Copilului.

Smaranda Marcu, purtător de cuvânt DGASPC Timiș: Minorul a fost preluat într-unul din serviciile rezindențiale din structura instituției noastre. Mama minorului s-a prezentat cu puțin timp în urmă la sediul instituției noastre, solicitând reintegrarea minorului în familie, lucru care este posibil în condițiile în care agresorul a fost îndepărtat din familie.

Deocamdată, bărbatul de 35 de ani este anchetat în libertate, pentru ameninţare şi violenţă în familie, dar nu mai are voie să se apropie de victimă timp de cel puţin 5 zile.