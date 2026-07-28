Marcel Mihoc consideră că acesta a făcut pentru județ „mai mult decât întreaga clasă politică”, scrie Agerpres.

Intervenţia a avut loc în timpul dezbaterii proiectului de hotărâre prin care medicului Margit Şerban i s-a acordat acest titlu, în cadrul şedinţei festive.

„Noi, cei de la AUR, vom vota pentru acordarea titlului medicului Marghit Şerban, fără nicio rezervă. Întrebarea mea este când vom face cetăţean de onoare pe profesorul Poenaru, pe Bârsăşteanu, pe Dumitraşcu, pe Brânzan, pe Săndesc, pe Bratu, pe Păunescu şi pe ceilalţi (medici - n.r.)? Pentru că la nivelul judeţului Timiş, în afară de contribuţia doamnei profesor, şi dumnealor au avut o contribuţie deosebită în actul medical. Vorbesc doar de medici. Dar trec şi la clasa politică. Dintre toţi politicienii pe care îi cunosc de peste 30 de ani, domnul Sorin Grindeanu este o persoană care a făcut pentru acest judeţ mult mai mult decât a făcut toată clasa politică şi îl propun ca pe viitor să fie şi dumnealui propus ca Cetăţean de Onoare. Este o părere personală şi o concluzie trasă după 30 de ani de activitate politică, profesională, economică, ca om de afaceri şi aşa mai departe", a declarat Marcel Mihoc, consilier judeţean AUR Timiş, care a fost în trecut secretar general al PSD Timiş.

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alexandru Iovescu, a răspuns că pentru anul viitor se poate face o astfel de propunere, pentru ca Sorin Grindeanu să devină cetăţean de Onoare al Judeţului Timiş.