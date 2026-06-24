Acest lucru îi umple probabil pe mulți britanici de teamă, deoarece vremea extremă aduce nu doar provocări fizice, ci și psihologice, relatează METRO.

Impactul emoțional al unui val de căldură este un efect secundar despre care majoritatea dintre noi nu vorbim suficient, însă este un subiect asupra căruia ar trebui să se pună mai mult accent.

Persoane din întreaga Britanie au apelat la Reddit pentru a-și împărtăși sentimentele legate de vremea din această săptămână. Unii au spus că se simt „foarte speriați”, „extrem de anxioși”, „îngroziți” sau ca „un animal închis într-o cușcă”.

Mai mulți utilizatori ai rețelelor sociale au susținut, de asemenea, că valul de căldură le-a declanșat atacuri de panică.

Potrivit consilierului psihologic acreditat de BACP, L.J. Jones, acest lucru este foarte frecvent, iar mulți dintre pacienții săi au raportat experiențe similare.

„Un val de căldură poate avea un impact semnificativ asupra sănătății mintale.

Mulți oameni spun că se simt mai anxioși, mai iritabili, copleșiți sau epuizați emoțional și fizic în perioadele de căldură intensă.

Pentru persoanele care trăiesc deja cu tulburări de anxietate, depresie, simptome de panică, anxietate legată de sănătate sau sensibilități senzoriale, vremea foarte caldă poate amplifica dificultățile existente.

De asemenea, este frecvent ca oamenii să descrie senzația că sunt captivi sau limitați, mai ales dacă nu pot ieși confortabil din casă, nu pot face mișcare, socializa sau participa la activitățile care îi ajută de obicei să-și mențină starea de bine.”, a precizat ea pentru METRO.

De ce ne afectează căldura atât de mult din punct de vedere psihologic

Potrivit lui L.J., există mai multe motive, însă unul dintre cele mai importante este faptul că temperaturile ridicate supun organismul unui stres suplimentar: cresc ritmul cardiac, perturbă somnul, provoacă deshidratare și activează multe dintre aceleași senzații corporale pe care le asociem cu anxietatea.

Iar atunci când dormim prost sau ne simțim inconfortabil fizic pentru perioade îndelungate, rezistența noastră emoțională scade în mod natural.

Vremea ne poate face, de asemenea, să simțim că pierdem controlul, deoarece oamenii se îngrijorează pentru propria sănătate, pentru bunăstarea rudelor vulnerabile și a animalelor de companie, pentru schimbările climatice sau pentru posibilitatea ca temperaturile să continue să crească.

Situația este agravată de faptul că Regatul Unit nu este pregătit corespunzător pentru temperaturi extreme, din cauza lipsei sistemelor de aer condiționat și a accesului limitat la piscine.

„Atunci când oamenii simt că nu au o modalitate eficientă de a scăpa de căldură, este de înțeles că încep să se simtă captivi în propriile locuințe”, explică L.J.

„Acea senzație că nu te poți simți confortabil, că nu te poți răcori și că nu îți poți continua rutina normală poate avea un impact semnificativ asupra dispoziției și stării emoționale.

Presiunea psihologică nu este cauzată doar de temperatură, ci și de sentimentul că nu ai mijloacele necesare pentru a face față situației.”, a mai precizat ea.

Cum să gestionezi anxietatea în timpul unui val de căldură

L.J. susține că secretul este să te concentrezi asupra lucrurilor pe care le poți controla.

Ea îi îndeamnă pe oameni să ia măsuri practice, precum:

-să se hidrateze corespunzător;

-să își mențină locuința cât mai răcoroasă;

-să aibă mese regulate;

-să acorde prioritate somnului.

Aceste măsuri pot face o diferență semnificativă în ceea ce privește starea emoțională.

„Oamenii ar trebui să încerce să continue activitățile care le susțin sănătatea mintală, chiar dacă trebuie să le adapteze. De exemplu, pot face exerciții fizice dimineața devreme, se pot întâlni cu prietenii în spații interioare sau pot petrece timp în locuri publice cu aer condiționat.”, a mai precizat L.J.