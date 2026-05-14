Potrivit primelor informații, fata ar fi căzut prima în apă, iar băiatul a încercat să o salveze însă a fost tras și el în apă de curenți. Trecătorii au reușit să o scoată pe fată la mal înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Adolescenta era conștientă și a fost preluată de medici, iar ulterior transportată la spital cu elicopterul SMURD. Băiatul a fost găsit după mai multe căutări și a fost adus la mal de scafandri inconștient.

El a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost dus la spital, tot cu un elicopter SMURD. În acest caz a fost deschisă o anchetă.