Adepții muntelui au lăsat în urmă larma orașelor pentru răcoare și liniște.

Femeie: „Nu se simte că e septembrie. E cald și e bine. E fain.”

Cuplu: „Este o zi bună, faină, am venit numai să ne uităm puțin.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Suntem în Poiana Brașov și, în jurul prânzului, termometrele indică 25 de grade Celsius. Aerul răcoros de munte îi scoate pe turiști la plimbare, departe de aglomerația orașului.”

Fată: „Într-o drumeție mergem, dar unde mergem mai exact?”

Băiat: „Vrem să urcăm puțin cu telegondola. Aici e mai frumos, suntem la altitudine mai mare, mai mult aer. E un pic prea cald, dar ne protejăm un pic.”

Pentru familiile cu copii, a fost mai la îndemână un parc tematic de lângă Râșnov, unde puștii au pornit pe urmele unor creaturi preistorice.

Turistă: „Am venit ieri și astăzi vom pleca, pentru a fi odihniți pentru ziua de luni, să nu prindem aglomerația.”

Pentru unii, weekendul ar putea să țină la nesfârșit, în timp ce alții abia așteaptă să înceapă școala.

Femeie: „Venim de la mare și am venit să vizităm parcul. De mâine ne pregătim de școală.”

Reporter: „Ce aștepți?”

Fetiță: „Să mă duc la școală și la grădi! O să mă joc cu copiii, o să fac teme!”

Fetiță: „Sunt bucuroasă fiindcă îmi revăd colegii, dar îmi e frică fiindcă o să trec clasa a 5-a și că o să fie totul mai greu.”

Reporter: „Aștepți să te duci la școală?”

Băiat: „Un pic.”

De luni, elevii se întorc în bănci, iar vacanța de vară se încheie oficial.