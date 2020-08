UE vrea să vaccineze 40% din populație împotriva Covid-19. Câte doze de vaccin va primi România

România a cerut Comisiei Europene doze de vaccin anti-covid pentru jumătate din populație. Are însă posibilitatea să suplimenteze solicitarea.

Serul ar putea fi gata anul viitor. Comisia Europeană a semnat contractul cu compania Astra Zeneca pentru 300 de milioane de doze de vaccin anti-covid. Va putea cumpăra suplimentar încă 100 de milioane de doze. Acestea vor fi distribuite celor 27 de țări membre UE, proporțional cu populația.

Oficialii europeni speră să avem vaccinul la începutul anului viitor. 400 de milioane de doze vor fi furnizate de compania Astra Zeneca statelor membre UE. Vaccinul se află în ultima fază de testare pe oameni.

Ștefan Turcu, Reprezentanța Comisiei Europene în Romania: „Comisia a semnat cu Astra Zeneca acest contract pentru că a trecut deja de ultima fază. E într-o fază avansată ca să fie în siguranță pentru orice pacient”.

Cele 27 de state membre UE au împreună 450 milioane de locuitori. Deși vorbim deja despre un contract semnat pentru 400 de milioane de vaccinuri, Comisia Europeană vrea acorduri similare cu alți 4 producători: Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac și Moderna.

Ștefan Turcu, Reprezentanța Comisiei Europene în România: „Vor fi mai multe doze. Asta e ținta Uniunii Europene, fiecare stat membru va primi proporțional cu populația, iar surplusul va putea fi folosit între țările europene. Să spunem că eu sunt Spania. Am nevoie de mai multe vaccinuri decât am primit. România, dacă poate, îi cedează Spaniei cotă parte. Și, după ce toate stale membre UE au vaccinul, ăsta e și scopul, să se orienteze și spre țările cu venituri mici".

Uniunea Europena intenționează ca într-o primă fază să fie vaccinată 40% din populație. Cu alte cuvinte, grupele de risc: personal medical, bătrâni, pacienți cu boli cronice, angajați din domeniul transportului și siguranței publice. România a cerut deja aproape 11 milioane de doze.

Oana Grigore, purtător de cuvânt Ministerul Sănătății: „La recomandare OMS și a Centrului European pentru Boli Transmisibile am cerut un necesar pentru 10,7 milioane de persoane, asta înseamnă aproape jumătate din populație".

Prof. dr. Doina Azoicai, președintele Societății Române de Epidemiologie: „Dacă noi toți ne-am vaccina și am folosi toate aceste doze am ajunge la 50% protecție plus cei care au făcut boala. Ne-ar proteja? Absolut, vaccinarea întregii populații e o țintă la care greu se poate ajunge”.

Comisia Europeană spune că fiecare stat poate să ceară noi doze de vaccin, pe măsură ce vor fi semnate noi contracte. Pentru că această epidemie se termină când 80% dintre noi vom avea anticorpi protectori. Obținuți fie prin boală, fie prin vaccin.

Vaccinul pentru care Comisia Europeană a semnat contractul a fost dezvoltat de cercetătorii de la Universitatea Oxford. Acesta folosește un adeno-virus, care produce viroze comune la cimpanzei. Acest virus va transporta în organismul uman așa numita proteină S a coronavirsului, care nu va fi infecțioasă, dar va produce anticorpi.

Dr. Brândușa Petrutescu, medic imunolog: „Organismul o detectează ca pe un corp străin și o atacă producând anticorpi. Când luăm contact cu coronavirsul vor determina un răspuns imun asupra atacatorului.”

Așa vom fi protejați de COVID-19. 3 din celelalte 4 companii care sunt în negocieri cu Comisia Europeană fosesc aceeași tehnologie pentru producerea vaccinului.