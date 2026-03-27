Măsura vizează explozia livrărilor online cu valoare redusă și acoperirea costurilor administrative de inspectare.

Comisionul, colectat de autoritățile naționale, se va adăuga taxelor vamale planificate. Cuantumul exact urmează să fie stabilit de Comisia Europeană, iar acordul necesită încă aprobarea formală a Parlamentului și a statelor membre.

Sfârșitul erei coletelor scutite

În prezent, coletele sub 150 de euro sunt scutite de taxe vamale. Din iulie, vor fi impuse temporar taxe de 3 euro pentru coletele care depășesc pragul, până la lansarea unei platforme digitale – probabil în 2028 – care va impune taxe indiferent de valoare. Renunțarea la pragul de 150 euro urmărește crearea „de condiții de concurență echitabile pentru toți vânzătorii".

Target: retailerii chinezi

Noua taxă lovește direct în platforme precum Shein, Temu și AliExpress. Datele UE arată că 91% din comenzile online sub 150 de euro au venit din China în 2024. Anul trecut, 4,6 miliarde de trimiteri mici au intrat în UE – 12 milioane pe zi, dublu față de 2023 și triplu față de 2022. Multe produse s-au dovedit neconforme cu legislația europeană.

Doar în Germania, Shein și Temu livrează zilnic circa 400.000 de colete, iar peste 14 milioane de persoane au cumpărat online anul trecut, potrivit Federației germane de retail.

Motivele oficiale: fraudă, concurență neloială și mediu

Comisia Europeană invocă combaterea declarațiilor vamale neconforme și a importurilor deliberate subevaluate pentru evitarea taxelor. „Declarațiile neconforme au efect negativ asupra firmelor din UE, care concurează cu importuri low-cost", se arată în document. Exceptarea coletelor mici încurajează și împărțirea comenzilor mari în pachete mai mici, generând risipă de ambalaje și amprentă climatică negativă.

Analiștii avertizează că vânzătorii europeni, conformi cu standardele înalte, riscă să sufere de pe urma practicilor neloiale și a contrafacerilor distribuite online.