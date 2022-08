Ucraina investighează 752 de cazuri de trădare

Potrivit agenţiei, cele mai multe cazuri au fost documentate în regiunile Lugansk, Doneţk, Zaporijie şi Herson.

„O anchetă este în desfăşurare asupra a peste 600 de angajaţi ai parchetului care au trecut graniţa după 24 februarie 2022”, se arată într-un comunicat emis de către Parchetul general ucrainean.

⚡️ SBU: Ukraine investigates 752 cases of treason, collaboration.

Ukraine’s Security Service reported that, as of Aug. 1, the greatest amount of cases of treason and collaborationism have been opened in Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, and Kherson oblasts.