Trei persoane au fost ucise într-un bombardament rusesc în timp ce erau evacuate din Herson cu un microbuz

Comandamentul Operaţional Sudic al Ucrainei a anunţat că trei persoane au murit în urma atacului asupra autobuzului de lângă Dovhe.

⚡️ Update: Death toll due to Russian shelling of evacuating minibus rises to 3.

Ukraine’s Operational Command “South” reported that three people have now died from the Russian attack on a minibus near Dovhove, Kherson Oblast.