Ucraina este acoperită de un nor toxic din cauza bombardamentelor. Autoritățile din România au intrat în alertă

Autoritățile de mediu monitorizează permanent calitatea aerului din România în condiţiile în care Ucraina este acoperită de un nor toxic.

Hărțile realizate cu ajutorul sistemului Goddar de Observare a Pământului al NASA indică desupra țării vecine concentrații ridicate de monoxid de carbon. Însă în aer plutesc și alți compuși chimici inclusiv particule cancerigene de asbest.

Exploziile urmate de incendii puternice sunt principala cauză.

De când au început să cadă bombe, în Harkov, sunt locuri de unde nu se mai vede cerul.

Cel mai mare oraș industrial al Ucrainei este sub o cupolă de fum negru. Particule solide amestecate cu monoxid de carbon, metan, aldehide, benzen, oxizi, cloruri și alte substanțe chimice se ridică în aer după incendiile provocate de explozii.

Pe șosele mașinile dispar într-un nor pe cât de negru pe atât de toxic. Piața Barabashovo - una dintre cele mai mari din estul Europei - arde pe 75 de hectare.

Un incendiu la o fabrică de textile aruncă în atmosferă alte noxe. La fel se întâmplă și în Kiev unde proiectilele au căzut peste un depozit.

Silviu Gurlui, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași: „Observăm în această dimineață, în zona Ucrainei, mai multe focare, adică zone de concentrații mai ridicate de monoxid de carbon.”

Gabriel Păun, Președinte Agent Green: „Mai ales în estul extrem al Ucrainei se degajă un nor foarte toxic cu emisii de monoxid de carbon. O parte din acest nor am observat că se îndreaptă către sud”.

În Ucraina, exploziile lansează în aer de la metale grele din șantierele industriale, la beton, cabluri și conducte de pe drumuri, până la azbest din cădiri. Minereul care are legătură cu bolile pulmonare și cancerul a fost interzis abia recent acolo.

Explozibilii folosiți de armata rusă aduc, la rândul lor, în atmosferă agenți cancerigeni și metale grele, inclusiv plumb și mercur.

Atacul cu rachetă asupra unui depozit de petrol din orașul Vasylkiv a aruncat substanțe toxice necunoscute în aer.

Emisiile poluante de deasupra Ucrainei sunt purtate de curenți spre țările vecine și mai departe.

Există riscul să ajungă în Germania, Slovacia, Ungaria, România și Republica Moldova. Totul depinde de direcția în care bate vântul.

Alina Șerban, Meteorolog ANM: „Vineri și în următoarele două zile circulația aerului pentru jumătatea de est a țării noastre se face din sector nordic și nord estic. Vântul va deveni destul de intens pe parcursul zilei de mâine. Astfel încât masele de aer vor fi transportate din regiunile nordice, nord-estice spre zona de est”.

Lorand Fulop, Președinte Agenția Națioanlă Pentru Protecția Mediului: „Norul respectiv nu a ajuns încă în România. S-ar putea partea de nord a României să prindă din norul respectiv peste două zile ceea ce înseamnă că se va dilua”.

Totuși autoritățile de mediu păstrează stare de alertă și măsoară permanent particulele periculoase din aer.

Florin Poenaru, Agenția pentru Protecția Mediului Iași: „La momentul actual concentrațiile înregistrate sunt sub valorile limită. Sunt scăzute și datorită vântului care produce o dispersie a poluanților în atmosferă”.

Daunele provocate mediului de războiului din Ucraina sunt deocamdată greu de măsurat și nu se rezumă doar la aer. Există și o contaminare substanțială a solului și a apei.

La noi, nivelul de poluare poate fi urmărit pe pagina de internet calitateaer.ro.