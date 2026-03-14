Avantajele finalului de sezon sunt pârtiile mai libere și cazarea mai ieftină.

Condiții excelente de schi

Chiar și în martie, pârtiile din zonele montane continuă să ofere condiții bune de schi, chiar și la temperaturi de 15 grade Celsius. În Cavnic, Maramureș, stratul de zăpadă se menține de 35 de cm.

Oana Poenar, Marketing Manager Pârtie Schi: Momentan se schiază pe 4,5 km de pârtie. Vom ține deschis cât timp va rezista zăpada pe pârtie. Pentru sfârșit de sezon, parcările de la baza pârtiei sunt gratuite, nu se mai achită suplimentar și, pe lângă aceasta, pe partea de cazare, tarifele au redus undeva cu 30-40% față de perioada de plin sezon.

Turiță: Ne-am dat acum toți, e frumos, e frumos afară, e foarte faină pârtia, e liber, nu-i multă lume, nu te dai de nimeni, e frumos să schiezi așa, zăpada este perfectă, am vreo 4 și cred că mă mai dau vreo 2.

Concursuri neobișnuite pe pârtii

La Harghita-Băi, sezonul de iarnă s-a închis în stil mare. Atmosfera a fost animată de concursuri de schi în bikini, schi retro sau carnavalul copiilor – mascote.

Opt aventurieri au coborât pârtiile într-o mașină reciclata dintr-un vehicul vechi. Roțile au fost montate pe niște plăci de snowboard.

Până și o navetă spațială a alunecat pe zăpadă, condusă de „astronauți”. A fost aprinsă de artificii.

Bartalis Lajos, participant cu racheta: Am încercat să ajungem pe lună, dar nu s-a reușit. Inauntru a fost foarte îngust, că am fost 6 oameni și când a început să sară ne-am și lovit unul de altul.