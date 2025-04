În Vama Veche sunt așteptați să sosească 18.000 de turiști în zilele libere de 1 Mai. Gradul de ocupare: 80 %

Vrăjiți de valuri și poate înfierbântați de pe drum, unii s-au aruncat în apa care este extrem de rece. Dacă are, 12 grade Celsius.

Vremea frumoasă i-a păcălit pe turiști

Plaja din Vama Veche a fost locul de întâlnire al primilor turiști care au ajuns la mare. S-au salutat, deși nu se cunoșteau, au schimbat impresii, au stat la soare și chiar s-au aruncat în valuri. Culoarea mării, de un turcoaz spectaculos, i-a păcălit, dar apa este sloi.

Turist: Prima baie în mare de ziua mea. În sfarsit, am ajuns! Din New York, deci de departe.

Acești prietenii au venit din Cluj. La destinație, drumul lung a fost dat repede uitării.

Tânără: Să începem mai din timp, să venim la un grătar de 1 mai, să vedem vibe-ul de Vamă.

Turistă: Eu m-am îndrăgostit de Vamă acum 5 ani când am venit prima dată cu fratele meu, de atunci în fiecare an am tradiția să vin în Vamă.

Zeci de mii de turiști așteptați pe litoral

Ceva mai timid s-a animat și statiunea Mamaia, unde sunt așteptați peste 20 de mii de turiști.



Femeie: Am zis că astăzi i-aș schimba numele din Marea Neagră în Marea Turcoaz pentru că într-adevăr este fantastică.

Cluburile organizează petreceri în fiecare seara, iar accesul costă de la 400 de lei în sus de persoană. Prima petrecere va debuta în această noapte în Mamaia Nord. Un DJ celebru din Franța le va face încălzirea celor care au ajuns deja pe litoral.

Tot în Mamaia are loc și cel mai mare festival de muzică electronică, în centrul stațiunii vor fi concerte, iar gurmanzii își pot da întâlnire la un eveniment dedicat numai lor. Aici o camera dublă costă cel puțin 750 de lei pe noapte, în timp ce în Vama Veche tarifele pornesc de la 450 de lei. Și în Costinești, Eforie Nord și Sud vor ajunge în această vacanță câteva mii de persoane.

În Vama Veche sunt așteptați să sosească 18.000 de turiști care vor petrece zilele libere de 1 Mai. În stațiune, gradul de ocupare este de 80%, deci nu e târziu să veniți, dacă nu aveți planuri. Se anunță vreme frumoasă în toate cele 4 zile libere. Astăzi au fost 18 grade Celsius și soare din plin.

În seara aceasta sunt deschise toate terasele, barurile și cluburile în aer liber. Spre deosebire de Mamaia, aici în Vamă, turiștii obișnuiesc să ia la pas stațiunea și să petreacă în mai multe localuri într-o singura seară, pentru ca în final să ajungă cu toții tot pe plajă, cel mai primitor loc dintre toate, unde vor aștepta răsăritul.

