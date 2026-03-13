O cârtiță uriașă trebuia să străpungă dealul de la sud la nord, dar solul mult prea moale nu poate ține utilajul de mare tonaj, așa că forarea se va face din direcția opusă. Constructorul susține că nu vor fi întârzieri.

Adus în țară acum două luni, cel mai mare utilaj de forare folosit vreodată pe un șantier rutier din România încă este depozitat, pe bucăți, pe o platformă industrială din Călărași. Ar trebui să foreze cel mai lung tunel de pe autostrada Pitești - Sibiu, cel de 1,7 kilometri. Constructorii au constatat însă că terenul unde ar trebui pusă la treabă cârtița nu poate „susține” 3300 de tone, cât cântărește utilajul.

Adrian Bodoc, manager proiect lotul 3 autostrada Pitești-Sibiu: „Inițial prevăzusem să începem dinspre Pitești înspre Sibiu, dar din cauza condițiilor geotehnice complexe am schimbat direcția de foraj de la Sibiu către Pitești”.

Constructorul a dat asigurări că lucrările nu vor întârzia mult din cauza acestei schimbări de plan.

Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR: „Putem să vorbim de întârzieri de maximum o săptămână, în funcție și de starea vremii, în funcție și de evoluția transporturilor”.

Secțiunea cuprinsă între Cornetu și Tigveni a început să prindă formă, în ciuda reliefului muntos extrem de dificil. Din cei 37 de kilometri ai acestei secțiuni, 4 sunt de rocă dură, iar restul e sol instabil.

Mihai Simion, manager lot 3 autostrada Pitești-Sibiu: „Au apărut probleme destul de mari în transportul materialelor, în tot ce înseamnă logistică, în tot ce înseamnă dezvoltarea șantierului, având câteva structuri de înălțimi foarte mari, până la 40 de metri.”

Reprezentanții CNAIR spun că, la sfârșitul acestui an, vom circula doar pe autostradă de la Constanța până la Nădlac, cu o singură bucată lipsă: tronsonul de 50 de kilometri care traversează Munții Carpați. Reprezentanții Pro Infrastructura spun însă că există o bucată între Lugoj și Deva care nu are cum să fie gata.

Ionuț Ciurea (BVHD), Asociația Pro Infrastructura: „Sunt prea optimiști cu autostrada dintre Margina și Holdea. Pentru că șansele ca acea bucată să fie gata anul acesta, din punctul nostru de vedere, sunt zero. Acel lot va fi gata anul viitor, sperăm prin vară.”

Autostrada Pitești-Sibiu face parte din Coridorul 4 Pan European, care tranzitează România de la malul mării până la granița de vest a țării.