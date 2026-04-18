Președintele american a scris pe rețelele sociale că i-a „interzis” premierului Netanyahu să mai atace Libanul. Replica israelienilor a venit pe surse.

Potrivit publicației AXIOS, nu a fost vorba de nicio interzicere. Iar Benjamin Netanyahu susține că a acceptat încetarea focului la... rugămintea președintelui Trump.

Donald Trump, președintele SUA: „Am făcut o treabă bună, dar vom vedea. Discuțiile sunt în desfășurare și vor continua pe parcursul weekendului și se întâmplă multe lucruri bune, iar asta include și Libanul.”

Acordul de încetare a focului dintre Liban și Israel rezistă, chiar dacă sunt unele zvonuri potrivit cărora armata israeliană a continuat operațiunile în statul vecin și după intrarea lui în vigoare.

Președintele american are însă ocazia să se laude cu încă două războaie cărora... le-ar fi pus capăt.

Donald Trump, președintele SUA: „Am încheiat opt războaie și poate este puțin devreme să spun asta, dar dacă adăugăm Iranul și Libanul, atunci ar fi zece războaie încheiate și foarte, foarte multe milioane de vieți salvate.”

Dar negocierile sunt departe de a se fi încheiat.

Nic Robertson, corespondent CNN: „De trei zile, oficiali pakistanezi sunt la Teheran unde încearcă să facă să avanseze un compromis, prin care Iranul să accepte unele cereri ale americanilor și, evident, iranienii vor și ei să li se aprobe anumite condiții. Președintele Trump a făcut două lucruri care să-i convingă pe iranieni să aibă încredere în Statele Unite. În primul rând, a pus presiune pe premierul israelian și pe Liban să declare armistițiu. Asta e ceva ce-și dorea Iranul. Al doilea indiciu căruia îi dau ei greutate este că președintele Trump pare foarte, foarte dornic să ajungă la un acord. Teheranul vede în asta șansa de a smulge condiții mai bune de la americani.”

Ce spun oamenii simpli, de ambele părți

Potrivit unor estimări, un milion de libanezi și-au abandonat locuințele în timpul luptelor. Armata Libanului le-a transmis civililor să fie atenţi când revin în localitățile din sud. Oamenii sunt îngrijorați, însă, că luptele vor fi reluate.

Ali Balhaş, iranian strămutat: „Casele noastre din sud au dispărut, au fost distruse. Israelul este înșelător, nu știi niciodată cu adevărat care sunt politicile sale sau cum va acționa față de oameni.”

Nici israelienii nu au mari speranțe că acordul de încetare a focului va rezista.

Mier Maman, locuitor din Kiryat Shmona: „(Președintele SUA) Trump ne ajută foarte mult, dar trebuie să știe că nu vom tolera toate aceste prostii din partea liderilor. Punct. Trump ar trebui să știe acest lucru. El trebuie să dea undă verde statului Israel pentru a lovi mai puternic.”

Trump a declarat vineri că i-a INTERZIS premierului israelian Netanyahu să continue atacurile din Liban.

Iar liderul de la Tel Aviv a anunțat că a acceptat rugămintea președintelui american, deși Israelul nu-și retrage soldații din Liban.

Benjamin Netanyahu, premierul israelian: „Nu ne-am încheiat încă misiunea. Există lucruri pe care plănuim să le facem în legătură cu ce a mai rămas din amenințarea reprezentată de rachete și de drone, pe care nu le voi detalia aici.”

Hezbollah a fost de acord să respecte armistițiul, dar a cerut „limitarea libertății de mișcare a trupelor israeliene din Liban”.

Plan în șase puncte al Departamentului de Stat

Un plan în șase puncte publicat de Departamentul de Stat precizează că luptele vor înceta ca "gest de bunăvoință" din partea Israelului.

Perioada de zece zile poate fi prelungită, dacă se înregistrează progrese în negocieri și dacă Libanul „demonstrează capacitatea de a-și afirma suveranitatea" – o trimitere la dezarmarea milițiilor Hezbollah.

Jonathan Conricus, fost purtător de cuvânt al IDF: „Dacă Hezbollah este dezarmat de guvernul libanez, atunci sunt posibile pacea, stabilitatea, prosperitatea și multe lucruri bune pentru israelieni și libanezi. Dacă însă gruparea Hezbollah nu este dezarmată, asta înseamnă noi războaie în viitor și suferință. Întrebarea este dacă guvernul libanez va putea face ce s-a angajat să facă, ceva ce până acum nu a putut ori nu a dorit să facă. Dacă te uiți la raportul de forțe dintre cele două organizații, Hezbollah încă este foarte puternică în comparație cu forțele armate libaneze, încă trebuie slăbită militar în mod semnificativ.”

Reversul medaliei este că americanii au stocurile de arme epuizate, iar Pentagonul a informat țările europene, în special statele baltice și scandinave, că unele livrări de arme contractate anterior vor întârzia.