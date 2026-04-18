Au liber doar navele care primesc permisiunea lor, au precizat oficialii de la Teheran. Iar Donald Trump - care a preluat cu aplauze mesajul inițial - este acuzat acum de minciună.

De altfel, președintele Parlamentului iranian spune că Trump a mințit de mai multe ori în mesajele transmise pe parcursul zilei.

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a anunțat cu puțin timp înainte de 16, ora României, că Strâmtoarea Ormuz este „complet deschisă” pentru navele comerciale, pe durata armistițiului din Liban. După postarea acestuia, pe rețeaua X, Donald Trump a reacționat prompt, printr-o postare pe propria platformă, Truth Social.

„Iranul tocmai a anunțat că strâmtoarea este complet deschisă și pregătită pentru tranzit integral. Mulțumesc!", a scris liderul american cu majuscule, pentru a accentua mesajul.

Au urmat câteva ore de confuzie. Zeci de nave blocate în Golful Persic s-au îndreptat spre strâmtoare... doar pentru a se întoarce înapoi, pentru că Iranul nu a permis trecerea lor. În presa de la Teheran au apărut critici la adresa ministrului de Externe, care nu ar fi avut acordul celorlalți lideri.

Prezentator TV iraniană: „Să nu ne mai jucăm cu nervii oamenilor. Un singur tweet poate afecta piețele financiare, piețele energetice și, în cele din urmă, viețile acestor oameni extraordinari care protestează în frig și ploaie de peste 40 de nopți, chiar și în timp ce postesc. Un tweet pripit, fără nicio explicație...”

Iranienii s-au declarat nemulțumiți și pentru că americanii continuă blocada proprie asupra navelor iraniene.

Donald Trump, președintele SUA: „Blocada navală... va rămâne pe deplin în vigoare și va produce efecte în ceea ce privește Iranul, până în momentul în care tranzacția noastră cu Iranul va fi finalizată în proporție de 100% și semnată integral.”

Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe: „(Americanii) au anunțat că există o blocadă navală. Într-un fel, acest lucru înseamnă o încălcare a armistițiului, dacă va continua. Iar Iranul va lua, cu siguranță, măsurile necesare în ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz.”

Iranienii au respins și anunțul lui Trump, potrivit căruia americanii vor transfera în Statele Unite uraniul îmbogățit de ei.

Donald Trump, președintele SUA: „Vom avea nevoie de cele mai mari excavatoare pe care vi le imaginați. Dar vom merge împreună cu Iranul, vom lua (uraniul) și îl vom duce acasă, în Statele Unite.”

Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe: „Uraniul îmbogățit din Iran nu va fi transferat nicăieri. Așa cum solul Iranului este important și sacru pentru noi, această chestiune este, de asemenea, importantă.”

Reuniunea de la Paris

Cu toate semnele de întrebare, pe pieţele financiare efectul declaraţiilor a fost instantaneu. Bursele au crescut brusc, iar preţul petrolului a scăzut abrupt, în doar câteva minute, cu 10 dolari pe baril.

În acest timp, la Paris, Keir Starmer și Emmanuel Macron prezidau o reuniune cu zeci de lideri de pe Glob, inclusiv Nicușor Dan, cu privire la traficul prin Strâmtoarea Ormuz. Unii au participat prin videoconferință.

Emmanuel Macron: „Cerem, cu toții, redeschiderea deplină, imediată și necondiționată, de către toate taberele implicate, a strâmtorii Ormuz. Vom consolida și accelera demersurile de planificare deja lansate în coordonare cu Regatul Unit, pentru a permite punerea în practică a unei misiuni neutre, fără nicio legătură cu părțile beligerante, pentru a însoți și securiza navele care vor tranzita prin Golful Persic.”

Keir Starmer, prim-ministrul Marii Britanii: „Împreună cu Franța, Regatul Unit va conduce o misiune multinațională pentru a proteja libertatea de navigație, deîndată ce condițiile vor permite. Aceasta va fi o misiune strict pașnică și defensivă, menită să reasigure transportul comercial maritim și să sprijine operațiunile de deminare.”

Pe de altă parte, premierul italian Giorgia Meloni a precizat că o misiune internațională în strâmtoarea Ormuz poate fi lansată doar după încheierea conflictului.

Giorgia Meloni, premierul Italiei: „Obiectivul, în mod evident, necesită un efort care implică diverse domenii: diplomatic, de securitate și chiar umanitar, dacă ne gândim la navigatorii blocați în Golf și dacă ne gândim la națiunile care sunt direct afectate de criză. În toate aceste domenii, Italia este pregătită să contribuie.”

Demersul europenilor a fost primit de președintele american cu un nou val de critici la adresa Alianței Nord-Atlantice.

Donald Trump, președintele SUA: „Am primit un telefon de la NATO, întrebând dacă am dori ajutor. Vă mulțumesc foarte mult, NATO. Iar eu le-am spus că mi-ar fi plăcut ajutorul vostru acum două luni, dar acum chiar nu mai vreau ajutorul vostru.”

Rolul României

Încă din martie, președintele României a anunțat că țara noastră se alătură statelor care vor să contribuie, cu specialişti în deminare, la menținerea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz.

Țara noastră are mai multe nave folosite pentru deminare în Marea Neagră. Două sunt moderne, de tip vânător de mine, cumpărate de la Marea Britanie. Au un sonar performant care poate detecta minele de la distanță.

Analiștii politici sunt de părere că România trebuie să joace un rol în operaţiunile europene.

Cristian Pîrvulescu, politolog: „Poate să trimită nave, specialiști în deminare, dar totul va fi în afara războiului și a confruntării. România va avea un rol de jucat, pe măsura capacităților sale. Fără riscuri majore. Nici Iranul, nici alte state nu vor putea interveni din acest punct de vedere, pentru că va fi o acțiune de asigurare a circulației navale prin strâmtoarea Ormuz, nu va fi o acțiune militară.”

O eventuală implicare a României în acțiunea defensivă din Orientul Mijlociu ar urma să fie supusă deciziei Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Apoi ar putea fi dat și un vot în Parlament.