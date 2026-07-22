Era aproape de ora 11 noaptea când victima, în vârstă de 39 de ani, a fost agresată de cei trei tineri pe o stradă din cartierul Băneasa.

Doi dintre suspecți, de 20 și 22 de ani, l-au luat pe sus și l-au introdus pe sărmanul om cu forța în portbagajul mașinii. Apoi, prietenul lor de 21 de ani a condus mașina ca într-un film de groază până la marginea cartierului, într-o zonă împădurită, și a abandonat acolo victima, speriată teribil.

Ce nu știau ei era că polițiștii Secției 5 erau deja pe urmele lor, alertați de o persoană care văzuse întreaga scenă de la geamul locuinței.

Șoferul a fost primul interceptat de polițiști și dus la secție. Acolo le-a spus polițiștilor că nu au intrat în conflict cu victima, ci că au recurs la acest gest teribilist doar ca să se distreze.

„Distracția” s-a încheiat cu arest preventiv

Distracția l-a costat libertatea, întrucât tânărul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru lipsire de libertate.

Complicii lui au fost și ei identificați și reținuți, iar miercuri procurorii urmează să decidă dacă cer și arestarea lor preventivă.

Dacă vor fi găsiți vinovați pentru lipsire de libertate în mod ilegal, cei trei riscă până la 7 ani de închisoare.

Bărbatul pe care l-au răpit a primit îngrijiri medicale și i-a fost oferit un loc într-un adăpost al Primăriei, însă acesta ar fi refuzat să meargă acolo și a preferat să se întoarcă pe străzi.