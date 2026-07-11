Incidentul a avut loc în jurul orei locale 22:00 (20:00 GMT), într-un magazin de la periferia sudică a orașului, iar atacatorul a formulat „diferite revendicări” pe parcursul nopții, potrivit purtătorului de cuvânt al poliției, Florian Nath, transmite Agerpres.

Bărbatul a sechestrat-o pe femeie „sub amenințarea violenței” și menține contactul cu poliția, care a desfășurat un dispozitiv important la fața locului, inclusiv unități speciale. „În prezent nu există niciun pericol pentru populație”, a declarat Nath, dar forțele de ordine au cerut locuitorilor să evite zona pentru a nu îngreuna intervenția.

Un caz care atrage atenția asupra securității în spațiile publice

Incidentul are loc într-un context în care Germania se confruntă cu o serie de atacuri în spații publice, inclusiv în școli și supermarketuri, care au traumatizat țara în ultimii ani. Autoritățile nu au oferit detalii despre natura revendicărilor sau despre identitatea atacatorului și a victimei.

Poliția germană a cerut populației să evite zona, iar operațiunea de eliberare a ostaticului este în desfășurare.