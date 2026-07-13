El este anchetat după ce ar fi sechestrat o fetiță de 11 ani în toaleta unei benzinării din municipiul Brașov. Copila a reușit să strige după ajutor, moment în care agresorul s-ar fi speriat și a renunțat la acțiunea sa. Potrivit anchetatorilor, bărbatul nu o cunoștea pe minoră, iar aceasta intrase în toaleta benzinăriei în timp ce mama ei alimenta mașina cu carburant, scrie News.ro.

Incidentul în urma căruia Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov a dechis ancheta în acest caz a avut loc într-o benzinărie din municipiul Braşov.

„În data de 10.07.2026, în jurul orei 20:40, în timp ce se afla în interiorul grupului sanitar destinat persoanelor de sex feminin din cadrul unei benzinării din municipiul Braşov, inculpatul a lipsit-o în mod ilegal de libertate pe o minoră în vârstă de 11 ani, împingând-o în interiorul unei cabine de toaletă şi împiedicând-o să iasă. În continuare, în momentul în care victima a încercat să fugă, autorul i-a blocat accesul către uşa principală a grupului sanitar, poziţionându-şi mâna pe clanţă şi împingând-o din nou în interiorul cabinei, iar când aceasta a încercat să strige după ajutor i-a acoperit gura cu antebraţul, repetându-i în mod insistent să nu facă gălăgie. Minora a reuşit, totuşi, să strige după ajutor, împrejurare în care inculpatul a încetat acţiunea şi a părăsit în grabă locul faptei”, se arată într-un comunicat dat publicităţii luni de către procurori.

Reprezentanţi ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov au precizat pentru News.ro că agresorul şi fata de 11 ani nu se cunoşteau.

În seara incidentului, mama fetei a oprit la o stație de alimentare cu carburant, unde a rămas lângă mașină pentru a alimenta și pentru a avea grijă de bebelușul său. În acest timp, fiica sa de 11 ani a mers la toaleta benzinăriei.

În interior se afla bărbatul de 23 de ani, care, potrivit anchetatorilor, se ascunsese într-o cabină destinată femeilor. Când copila a ieșit din cabină, acesta ar fi atacat-o.

Agresorul în vârstă de 23 de ani a fost prins şi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal. Ulterior, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov a formulat propunere luare a măsurii arestării preventive, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Braşov admiţând propunerea Parchetului şi dispunând luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpat pentru o perioadă de 30 zile.