Marți seară târziu, Laufer s-a prezentat la Biroul de Accidente Ușoare, iar agenții de Poliție Rutieră au stabilit că întreaga culpă pentru accident îi aparține exclusiv. Are termen 15 zile să achite jumătate din amenzile de 2.430 de lei.

După aproape 12 ore de la accidentul pe care l-a avut cu trotineta cu care își ducea gemenii la grădiniță, Ilan Laufer a mers la Biroul Accidente Ușoare ca să declare evenimentul înainte de a fi amendat. Fostul ministru le-a confirmat agenților ceea ce declarase și șoferița mașinii.

Ilan Laufer: „Eram pe un trotuar cu trotineta, am oprit să traversez pe trecerea de pietoni. Persoana care se afla în mașină a încetinit și am crezut că pot să trec, dar după aia, mi-am dat seama prea târziu că se uita în altă parte, ca să vadă dacă trece o mașină. A accelerat, nu s-a mai uitat la trecere și a dat peste noi. S-a întâmplat să fiu cu ambii copii pe trotinetă. Norocul meu a fost că eram pe trotinetă, că dacă mergeam pe lângă ea, mi-ar fi rupt picioarele. Mă bucur că sunt OK copiii”.

Dimineață s-a ales cu capul bandajat în urma unor răni minore, dar a refuzat să meargă la spital iar pe copii i-a trimis acasă cu mama lor.

Marți seară, Ilan Laufer șchiopăta vizibil înainte să urce la volanul mașinii sale.

După ce l-au ascultat, agenții de poliție au decis că fostul ministru trebuie să primească nu una, ci trei sancțiuni pentru că prin ceea ce a făcut și-ar fi pus copiii în pericol.

Corespondent PRO TV: „Agenții de poliție de la Biroul pentru Accidente Ușoare au stabilit culpa exclusivă a fostului ministru Ilan Laufer, pentru teribilul accident. Și au identificat nu mai puțin de trei abateri, în sarcina lui. Pe de o parte că a rulat cu trotineta electrică pe trotuar, că i-a avut alături de el pe cei doi copii, dar mai ales pentru că a traversat trecerea de pietoni pe trotinetă și nu pe lângă ea. Așa că are la dispoziție 15 zile să plătească o amendă de 1.215 lei”.

Ilan Laufer: „Am învățat o lecție! Le recomand și celorlalți să nu facă ce am făcut eu”.