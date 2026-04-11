Imediat după decolarea din Israel, avionul nu are un traseu sinuos, așa cum este firesc, ci numai în unghiuri drepte și ascuțite. Există însă o explicație tehnică pentru asta, și nimic nu este ceea ce pare.

Potrivit unui controlor de trafic aerian consultat de Știrile PROTV, reprezentarea pe hartă nu reflectă neapărat în mod real traseul aeronavei.

Efectul se numește GPS Spoofing, și este generat de echipamente militare, cu scopul de a genera interferențe (semnale similare cu cele date de GPS) care fac sistemele de la bordul aeronavelor să „creadă” ca sunt în alt loc decât sunt de fapt.

Obiectivul militar este să deruteze rachetele și dronele inamice care folosesc sistemul satelitar pentru ghidare.

Efectul asupra aviației civile este rezidual.

Soluția civilă este utilizarea sistemelor inerțiale de la bord (mai puțin precise fără update satelitar) care sunt independente de mediul extern aeronavei, arată sursa citată.