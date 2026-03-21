Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, sâmbătă, prin apel 112, după ce o persoană a căzut în latrina unei gospodării din comuna Bozieni.

”Până la sosirea pompierilor, persoana a fost scoasă din mediul ostil de către cetăţeni. Persoana, aflată în stare de inconştienţă, a fost preluată de echipajul de pompieri (ajuns la scurt timp după ce aceasta a fost extrasă) care a început imediat manevrele de resuscitare”, au transmis reprezentanţii ISU Neamţ.

Femeia, în vârstă de 45 de ani, nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicul de pe ambulanţa SMURD a declarat decesul acesteia.