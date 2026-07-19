Poliția recomandă șoferilor care tranzitează zona să folosească rute alternative, potrivit News.ro.

Duminică după-amiază, la ora 12:40, este semnalată aglomerație pe Autostrada A1, pe sensul Nădlac spre Deva, la nodul rutier din localitatea Margina, județul Timiș. Aici s-a format o coloană de autovehicule, din cauza capacității reduse de preluare a fluxului auto pe DN 68A Margina – Coșevița, informează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române.

Polițiștii recomandă șoferilor să aleagă rute alternative, în funcție de destinația către care se îndreaptă.

Potrivit sursei citate, rutele ocolitoare sunt: A6 – Lugoj – DN 6; autostrada A1, kilometrul 536 – DN 7; A1, kilometrul 443 – Traian Vuia – DN 6; drumul național 7 Arad – Bârzava – Deva sau drumul național 6 Timișoara – Caransebeș – Drobeta-Turnu Severin.

Poliția le recomandă șoferilor să se informeze cu privire la condițiile de trafic de pe traseul pe care urmează să îl parcurgă, să nu se angajeze în depășirea coloanelor de autovehicule și să nu efectueze întoarceri pe segmente de drum unde această manevră este interzisă.