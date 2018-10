Tradiții și obiceiuri de Sfânta Parascheva. Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie

Agerpres

Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi este pomenită în calendarul creştin ortodox la 14 octombrie. Se spune că de ziua ei, are o putere mai mare şi înfăptuieşte minuni.

Conform credinţei poopulare, în această zi este interzis să calci, să coşi, să faci de mâncare sau orice alte treburi în gospodărie. Se spune că dacă nu ţii cont de toate acestea te vei alege cu dureri de cap şi de ochi, conform calendarulortodox.ro.

O altă superstiţie străveche spune că, printre bucatele mâncate sau care sunt date de pomană nu trebuie să fie poamene cu cruce, nucile, castraveţii şi pepenele roşu. În schimb, este recomandată împărţirea de must şi de vin nou, dar şi de pâine şi lipie.

Potrivit tradiţiei, Sfânta Cuvioasa Parascheva se roagă la bunul Dumnezeu şi pentru femeile însărcinate. În popor se spune că dacă eşti însărcinată, este recomandat să împarţi din bucatele tale cu copiii sărmani. Astfel, Sfânta te va ocroti la naştere, iar naşterea copilului va fi una uşoară şi lipsită de dureri.

Mai mult decât atât, se fac şi unele previziuni ale vremii în funcţie de cum se prezintă vremea în ziua în care Sfânta este prăznuita (14 octombrie), dar ţinând cont şi de somnul oilor. Dacă oile dorm înghesuite şi strânse laolaltă în ziua de 14 octombrie, ciobanii spun că iarna va fi una grea, lungă şi friguroasă. Iar dacă oile dorm risipite, iarna va fi domoală şi blândă.

Preoţii spun că moaştele Sfintei sunt îmbrăcate după unele ritualuri bisericeşti, la care participă doar preoţi ai Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Totuşi, foarte puţini creştini ştiu că Sfânta Cuvioasa poartă şi un blestem, care datează încă din anul 1641.

Sub veşmintele în care Sfânta este îmbrăcată în fiecare an, moaştele acesteia mai poartă o ţinută care nu se dă jos niciodată. Aceasta ţinută are şi un sigiliu pe care este scris blestemul domnitorului Vasile Lupu dar şi al Mitropolitului Varlaam care spune: „blestemat să fie cel care va împrăştia vreodată Moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva."

Veşmântul Sfintei se face după un ritual special, în atelierele Arhiepiscopiei. Croitorii obişnuiesc să ţină post şi să facă rugăciune înainte de a începe să le lucreze.

Veşmintele ocrotitoarei Moldovei se schimbă de cinci ori pe an şi se dăruiesc de Înalt Prea Sfinţia Sa Mitropolitul Moldovei Teofan unor biserici care au hramul Sfintei.

Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva se află la Iași de 371 de ani.

