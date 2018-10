Hramul Sfântei Parascheva. Credincioșii cred că de ziua ei are o putere mai mare

Duminică este Sfânta Parascheva, al cărei hram se sărbătoreşte la Iaşi, acolo unde sunt şi moaştele Sfintei. Se spune că de ziua ei, are o putere mai mare şi înfăptuieşte minuni.

Curând va avea loc Sfânta Liturghie, la care vor participa mii de credincioşi. Până acum pe la raclă au trecut peste 100.000 de pelerini.

Rândul s-a întins pe o distanţă de peste 3 km, iar credincioşi au fost nevoiţi să aştepte peste 12 ore până s-au închinat la racla cu sfintele moaşte.

Sâmbătă seară la rând erau peste 14.000 de oameni care aşteptau să ajungă la Sfânta Parascheva. Credincioşii preferă să vină cât mai aproape în ziua de hram, pentru că, spun ei, acum sfânta le îndeplineşte orice rugăminte.

O doamnă vine de 31 de ani la sărbătoarea Sfintei Parascheva şi spune că într-adevăr, în acest zile se întâmplă minuni.

Anica Pricop: "Harul este mult mai puternic pentru că vine multă lume şi se roagă. Toate puterile, toţi sfinţii şi îngerii se roagă împreună cu noi. Eu am fost bolnavă cu coloana, mergeam în 2 beţe, când m-am apropiat de racla sfintei am lăsat beţele şi am mers pe picioarele mele."

Temperaturile au scăzut spre noapte, dar oamenii care vin ani la rândul, au fost pregătiţi.

"Ne-am pus la coadă la ora 12. Venim din pelerinaj de la Rarău, ne-am aşezat la coadă aici şi apoi plecăm acasă.

Aţi pregătit haine groase?

Daaa, avem haine, avem şi rucsacul, mai am pantalon de trening, bluză, nu ştiam cât stăm. Noi nu lipsim, avem ani de zile, ne spovedim, avem duhovnici la mănăstire."

Pentru doamna Marineta, Sărbătoarea Paraschevei are o însemnătate şi mai mare, deoarece este născută în aceeaşi zi cu sfânta.

Marineta Vişan: "Este ziua mea, fac 60 de ani şi o sărbătoresc cu sfânta. În fiecare an mă cheamă sfântă. În aceşti 20 de ani am avut multe cumpene în viaţă. Când ajungem acolo parcă simtitm o uşurare, parcă începi să pluteşti. Nu mai ai nimic."

Ca să treacă timpul mai repede, tinerii au intrat live pe Facebook.

Ultima zi de sărbătoare se va încheia cu Sfânta Liturghie. Credincioşii însă se vor putea închina la racla cu sfintele moaşte până luni dimineaţa.

