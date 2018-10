Sf. Parascheva. Un tânăr a făcut LIVE pe Instagram: "Hello, suntem la Sfânta Parascheva. Mi-am făcut prieteni”

Un lung şir de pelerini aşteaptă la Iaşi să parcurgă treptele rugăciunii şi să se închine la Moaştele Sfintei Cuvioasei Parascheva şi ale Sfintei Ecaterina.

În aceste zile, peste 85.000 de credincioşi au ajuns aici iar coada durează chiar şi 12 ore.

Sâmbătă seara, cu lumânări aprinse, mulţimea a străbătut bulevardele din oraş într-o procesiune impresionantă, Calea Sfinţilor. Iar duminic[ dimineaţă, Sfânta Liturghie din ziua de hram va fi punctul culminant al pelerinajului.

Dincolo de mulţimea de oameni, dorinţe, gânduri şi rugăciuni se ascund poveştile credincioşilor.

De 7 ani, o femeie din Iaşi duce pachete cu mâncare şi sticle cu ap[ pelerinilor. Spune că de-a lungul timpului, Sfânta Parascheva a făcut multe minuni pentru familia ei.

Ana Ropotă: "De când am venit la Sfânta, Dumnezeu ne-a ajutat mult şi credem în lucrul acesta. Nora mea şi-a dorit copii şi i-a dat Dumnezeu. În fiecare an, aducem apă şi mâncare. Şi noi am fost în pelerinaj şi tot la fel am fost serviţi."

Pelerin: "Un gest foarte frumos, plăcut pentru noi. Ni se face foame şi sete şi nu poţi ieşi de aici, e bine primit un pacheţel."

Printre miile de pelerini sunt şi foarte mulţi tineri. Mihai are 20 de ani, este student la Agronomie şi vine din Bucureşti. A stat aproape 10 ore până a ajuns să ajungă la racla, dar nu s-a plictist. Ca să dea un exemplu bun prietenilor a făcut şi o filmare pe care a postat o pe Instagram.

Mihai Câmpeanu, student: "Hello, suntem la Sfânta Parascheva, ajungem în câteva ore...Suntem la stâlpul 7, am venit din Bucureşti şi mi-am făcut o grămadă de prieteni pe aici. "

Mihai Câmpeanu, student: "E ca o jertfă, râdeam ieri cu nişte colegi că e ca un fel de challenge duhovnicesc. E o luptă pe care o faci cu tine şi cu cât te jertfeşti mai mult, cu atât te ajuta Dumnezeu mai mult/"

Ana-Maria are doar 12 ani şi a venit cu familia ei să se închine la Sfânta Parascheva.

Ana-Maria Apostu: ”Am venit să pot să învăţ mult mai bine la şcoală şi să fiu mai sănătoasă pentru viitor.”

Duminică este ziua de hram, iar la Iaşi vin tot mai mulţi pelerini. Rândul se întindea sâmbătă pe o distanţă de aproape 3 kilometri. Peste 14.000 de persoane aşteaptă acum să se închine la racla cu sfintele moaşte.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!