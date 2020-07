Tot mai mulți români, revoltați că pierd vacanțele din cauza testelor Covid-19: „Frustrare, nervi”

Mulți români își vor pierde vacanțele deja plătite în Grecia ori nu vor putea merge la investigații medicale în Austria.

Ambele țări cer teste negative de Covid-19, prelevate cu doar 72 de ore în urmă, nsă la cele mai multe centre de testare mai pot fi făcute programări doar pentru luna viitoare. Iar rezultatele pot veni și după o săptămână, chiar dacă beneficiarii sunt anunțați inițial că le primesc în cel mult 72 de ore.

În Capitală durează câteva zile până găsim un loc pentru testare. Lucrurile nu stau mai bine nici în orașele din jur.

„În Pitești nu sunt locuri până pe 14 august. Nu găsesc nici în Constanța, nici în Pitești, Ploiești. Îmi pare rău.”

Acesta este răspunsul pe care îl primesc mulți dintre cei care au vacanțele programate în această perioadă și trebuie să facă testul. Începând de marți, și cei care merg în Grecia cu avionul trebuie să prezinte dovada unui test molecular negativ pentru infecția cu Covid-19 prelevat cu maximum 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul elen. Austriecii cer același lucru.

Bărbat: „Noi am fost informați ieri că trebuie test pentru avion. Nu avem unde să-l facem, pentru că nu găsim locuri în clinici private. Am încercat aici, înțeleg că ar fi ultima soluție. Am înțeles că prețul a urcat de la 390 la 520. Asta e, îl facem și așa.”

În București există un punct de testare „drive-in". Teoretic, rezultatul vine în 72 de ore. Practic însă, termenul poate fi depășit, recunoaște chiar patronul clinicii medicale care susține că au prioritate cei cu simptome.

Mihai Lala, proprietar clinică medicală: „E noaptea minții ce trăim. Adică sunt oameni cărora încercăm să le explicăm: „Domnule, sunt oameni care au simptomatologie, trebuie să se opereze, e chestiune de viață și de moarte, îl pun prioritar în fața dumitale care vrei să te duci să o arzi pe barcă în Grecia. Cu tot respectul.”

Nici în centrul țării lucrurile nu stau mai bine.

Bărbat: „Noi trebuia să ajungem în Austria luni, dar pentru că testul se poate face doar la cinci sau șase zile lucrătoare față de plecarea noatră, iar cei de la vama cer ca recoltarea noastră să nu fie mai veche de trei zile, atunci nu ne mai încadrăm deloc cu plecarea. Ceea ce am pierdut au fost zilele de concediu luate de la muncă, nervii, frustrarea, răbdarea noastră și supărarea generală.”

Și în vestul țării, realizarea unui test presupune multe zile de așteptare.

Horia Timiș, director DSP: „Lista de așteptare la Direcția de Sănătate Publică Arad se întinde până undeva până pe la mijlocul luni august, din cauză că suntem foarte solicitați de testare contra cost. Noi trebuie să prioritizam programul național de testare. Avem obligația să testăm tot ce vine de la ambulanță, pacienții oncologici."

Pe jar au fost puse și agențiile de turism care sunt asaltate cu telefoane de clienți.

Cosmina Vladu, proprietar agenție turism: „Nu prea poți să schimbi perioada. Practic, dacă avionul s-a ridicat de la sol, noi ca și agenție plătim acele locuri. La cazare, să zicem că în 90 la sută din cazuri, să zicem, că găsim soluție să amâne o rezervare, însă pentru biletul de avion este o situație problematică.”

Răzvan Pascu, consultant turism: „Aș spune ca mai degrabă să vă faceți programarea și testul înainte de cele 72 de ore, pentru că în cazul în care veți ajunge cu un test negativ expirat de câteva ore, cel mult, la graniță, poate vor reface ei testul.”

La Iași este mai bine. Singurul spital de stat care face teste la cerere este cel de Boli Infecțioase, cu programare de pe o zi pe altă.

Carmen Dorobăț, manager Spitalul de Boli Infecțioase Sf. Parascheva Iași: „Nu au fost multe teste la cerere, în jur de cinci, poate până la 10 teste la cerere, pe care noi le dăm traduse și în limba engleză.”

Prețul unui test la Iași este de 290 de lei. În Capitală poate să ajungă și la 520 de lei.