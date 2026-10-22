Dosarul a fost înregistrat joi la Secția I Civilă a Tribunalului Ilfov, potrivit Boarding Pass.

Intrarea în insolvență i-ar oferi companiei aeriene protecție în fața creditorilor și posibilitatea de a-și restructura datoriile față de aceștia.

Programul zborurilor nu va fi afectat de intrarea în insolvență. Compania aeriană își va continua activitatea, operând curse regulate de pe aeroporturile din București și Bacău către mai multe destinații internaționale.

În 2025, Dan Air a înregistrat o cifră de afaceri de 224,2 milioane de lei. Compania avea, în medie, 37 de angajați și a revenit pe profit după un an în care a raportat pierderi, obținând un rezultat pozitiv de 11,6 milioane de lei, conform sursei citate.

Potrivit bilanțului pentru 2025, depus la Ministerul Finanțelor, datoriile companiei au ajuns la 126,3 milioane de lei, față de 90 de milioane de lei în 2024.

La sfârșitul lunii iunie, Dan Air nu figura cu datorii la bugetul de stat, potrivit datelor oficiale publicate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

O altă companie aeriană românească, AnimaWings, a solicitat, de asemenea, intrarea în insolvență, însă cererea sa a fost respinsă de Tribunalul București. Potrivit datelor financiare transmise Ministerului Finanțelor, compania a raportat pierderi de aproximativ 111 milioane de lei în 2025.

AnimaWings a anunțat că toate zborurile sale vor rămâne suspendate până pe 15 noiembrie 2026, inclusiv. Cursele programate în această perioadă sunt anulate etapizat în sistemul de rezervări.