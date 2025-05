Târziu: De ce se teme Simion că mâine ar putea fi arestat? Trebuie să facă public dacă se teme că protestele pot degenera

El a arătat că dacă este un om politic responsabil, Simion trebuie să facă public sau, dacă se teme că protestele pot degenera, simţind pulsul celor revoltaţi, atunci să nu insiste pe aceste proteste, relatează News.ro.

”Eu am fondat AUR, deci rămân fondator al AUR, nu mai sunt în membru în Partidul AUR, dar actul istoric de a fonda un partid nu mai poate fi schimbat. Acest partid a luat o altă turnură decât mi-aş fi dorit eu, a deviat mult de la drumul pe care l-am gândit”, a spus Claudiu Târziu la Antena 3.

Ce spune despre posibilitatea escaladării unui protest

Despre violenţele de limbaj şi escaladarea acestui conflict, el a precizat că ”ar trebui să consimţim cu toţii că, dincolo de campaniile electorale, care uneori, sub emoţia de moment, pot aduce nişte exprimări mai abrazive, mai radicale, în restul timpului ar trebui să fim mai îngrijiţi în exprimare şi mai atenţi la ceea ce pot naşte cuvintele”.

”În privinţa demonstraţiilor de protest, ele sunt îngăduite de lege cu anumite prevede. Sunt un drept al cetăţenilor. Dacă avem o nemulţumire, putem să ieşim în stradă şi să o strigăm. Este normal să se facă asta. Eu cred că este dovadă de spirit civic ca atunci când avem o nemulţumire sau o revendicare, să o exprimăm public. Dar asta se poate face în termeni de normalitate, în pace, în linişte sau chiar dacă mai zgomotos, în orice caz, fără niciun fel de violenţă”, a arătat Claudiu Târziu. Fostul lider AUR a mai spus că ”nu crede că trebuie să instigăm la violenţă, să accentuăm anumite pornirii violente care se manifestă pe reţelele sociale”. ”Nu ne ajută la nimic nici pe noi, cei din opoziţie şi cu atât mai puţin ajută ţara”, a menţionat Târziu.

Claudiu Târziu a mai spus că ”trebuie stabilit rolul pe care vrea să-l joace George Simion în cazul acestor proteste, pentru că în afară de a îndemna lumea să protesteze, acesta nu va participa la aceste proteste, invocând posibile măsuri de represiune împotriva sa şi a partidului pe care îl conduce”.

„Eu mă întreb de ce se teme George Simion că va fi arestat? Ştie că se vor întâmpla lucruri care vor necesita intervenţia rapidă şi eficientă a organelor de ordine? Ştie că vor fi acolo acte reprobabile, acte ilegale cu care ar putea fi asociat? Pentru că, altminteri, noi am organizat zeci de proteste, inclusiv în perioada pandemiei, când erau anumite restricţii, inclusiv referitor la protestele de stradă, şi le-am organizat şi ne-am asumat, şi nu au fost violente, şi nu a ieşit nimeni, n-a fost nimeni arestat, n-a fost nimeni luat pe sus şi încătuşat pentru acele proteste”, a subliniat el.

”De ce se teme, astăzi, George Simeon că mâine va exista un protest de pe urma căruia ar putea fi arestat? Ce ştie el şi nu spune public? Dacă este un om politic responsabil, trebuie să facă public. Sau dacă se teme că protestele pot degenera, simţind pulsul celor revoltaţi, că se poate şi asta, atunci să facă public şi asta şi să nu insiste pe aceste proteste, unde s-ar putea să participe oameni nevinovaţi şi să fie prinşi în tot felul de ambuscade şi de manifestări pe care nu se fac vinovaţi neapărat, dar fiind acolo s-ar putea să tragă consecinţele”, a arătat Târziu.

George Simion a îndemnat la proteste

George Simion îndeamnă oamenii să iasă în stradă după alegerile prezidențiale câștigate de Nicușor Dan, la ”proteste pașnice”, însă fără el, pentru că îi este frică să nu fie arestat.

Într-un mesaj transmis LIVE pe Facebook și TikTok, vineri seara, fostul candidat la alegerile prezidențiale a susținut că autoritățile vor ”să ne bage în închisoare”, respectiv pe el și pe ”domnul Călin Georgescu”, amândoi fiind ”foarte monitorizați”.

”Vă îndemn să ieșiți la proteste pașnice. Vă atrag atenția că și eu și domnul Călin Georgescu suntem foarte monitorizați și fiecare vorbă de a noastră ne este scoasă din context. Să vă luptați pentru România, pentru că ăștia chiar se tem de noi. S-o faceți pașnic, asta o s-o spun de fiecare dată, pentru că vor să ne bage în închisoare. Așa că ieșiți la proteste. Da, e dreptul românilor să iasă în stradă. Este dreptul românilor. Eu n-o să mai fiu acolo, pentru că vor folosi acest lucru pentru a mă aresta, pentru a ne scoate în afara legii, cum ne-au amenințat și pentru a provoca băi de sânge”, a spus George Simion.

