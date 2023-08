Tinerii români aleg să studieze peste hotare. Țara noastră nu mai are nicio univeristate în top 1000

Tot mai mulţi tineri români aleg în fiecare an să studieze peste hotare. Au incredre mai mare în programul educaţional din alte ţări şi consideră că au perspective mai bune de viitor.

Şansele să urmeze o carieră în domeniul studiat sunt reduse în România, susţin tinerii, iar programa universitara este învechită.

De altfel, în acest an, ţara noastră nu mai are nicio universitate clasată în marile topuri ale celor mai bune universităţi din lume.

Victor Toma a ales să îşi facă studiile universitare în Olanda, iar planurile lui sunt să rămână mai departe acolo.

Victor Toma, absolvent universitate Olanda: ”Am ales Olanda pentru calitatea educaţiei. E o diferenţă ca de la cer la pământ, în primul rând în pregătirea profesorului e o diferenţă extrem de mare. La partea de cercetare sunt cu mult peste ce facem noi în ţara şi la capitolul infrastructură tehnică e o diferenţă imensă, aici, facultatea are site, toate cursurile sunt puse pe site, pentru fiecare curs poți găsi orarul online, bibliografia, tot ce o să găseşti, şi cu un an înainte la orice curs, în România mult succes în mânat pe site urile vechi de 20 de ani nu găseşti nimic acolo”.

La fel ca el, în fiecare an tot mai mulţi tineri români caută încă de pe băncile liceului o variantă să plece la şcoli din vest.

Companie de consultanţă educaţională: ”Tinerii români pleacă în străinătate pentru că acolo reuşesc în special să își facă o carieră. Trebuie să ştie de la început ce primesc, la noi nu există nici foarte multă informaţie de la Univesități ceea ce ar face în anii de studiu şi nu există programe întegrate”.

În prezent România nu mai are nicio universitate în Top 1000 în clasamentul internațional Shanghai (ARWU). În ultimii trei ani, Universitatea Babeş Bolay din Cluj a fost singura care ne-a reprezentat.

Daniel David, Rectorul UBB Cluj-Napoca: ”Deși producția științifică a Universității Babeș-Bolyai a crescut față de anii trecuți, alți din alte țări au crescut mai mult și mai rapid decât noi. Soluția este concentrarea de resurse academice, dezvoltarea de universități cu adevărat comprehensive, care să aibă toate domeniile științei. Noi nu avem, de exemplu, zona biomedicală, zona în care se publică și se citează cel mai mult și trei, programe de excelență care să susțină această prezență în rankinguri”.



Ţări vecine României sau cu istorii similare au cel puțin o universitate în acest clasament. Ungaria, de pildă, are 4 universităţi în top 1000, Serbia are 2, Polonia are 9 şi Cehia e reprezentată cu 6. În clasament se mai regăsesc universități din Croația, Cipru, Estonia, dar și din Etiopia și Liban.



Prima clasată în top este universitatea americană Harvard, urmată de Standford şi MIT. De altfel, primele 10 poziţii sunt ocupate doar de universităţi din Statele Unite şi Marea Britanie.

Dată publicare: 17-08-2023 19:38