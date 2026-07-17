”Un cadou pentru Moscova”. De ce a fost demis ministrul Apărării Ucrainei, Mihailo Fedorov, lăudat de toți ucrainenii

Președintele Volodimir Zelenski și-a reorganizat guvernul, determinând mii de oameni să iasă în stradă în toată Ucraina, pentru a protesta față de demiterea tânărului său ministru al Apărării, Mihailo Fedorov.

În această reorganizare a intrat și înlocuirea prim-ministrului, notează Associated Press, fapt ar putea deveni un test al autorității politice a lui Zelenski, pe măsură ce lupta Ucrainei împotriva invaziei pe scară largă a Rusiei se apropie de 4 ani și jumătate. Volodimir Zelenski a rămas în funcție sub legea marțială, deoarece alegerile în timp de război sunt interzise, însă el și-a remaniat periodic guvernul. Aceste măsuri au aruncat conducerea militară a Ucrainei într-o criză nedorită, într-un moment în care acțiunile sale împotriva Rusiei începuseră să dea roade și în timp ce Moscova a declanșat atacuri aeriene neîncetate. Două persoane au fost ucise și alte cinci au fost rănite, printre care și un copil, când rachetele rusești au lovit capitala Kiev în timpul nopții, a anunțat Serviciul de Urgență al Ucrainei. Citește și Knesset, Parlamentul Israelului, s-a dizolvat. Premierul Benjamin Netanyahu se luptă să-și păstreze puterea

Fedorov nu se înțelegea cu șeful Armatei Ucrainei, Oleksandr Siriski În justificarea acestor schimbări, Zelenski a invocat tensiunile dintre ministrul apărării demis, Mihailo Fedorov, și generalul Oleksandr Siriski, comandantul forțelor armate ucrainene. „Vreau doar să arăt că, dacă părțile nu pot rezolva o problemă, va trebui să o rezolv eu”, a declarat Zelenski în cadrul unei conferințe de presă. Fedorov, în vârstă de 35 de ani, este considerat un vizionar modern, a cărui expertiză tehnologică este recunoscută, în parte, ca fiind factorul care a contribuit la îmbunătățirea semnificativă a performanțelor militare ale Ucrainei în ultimele luni, în fața armatei ruse, care este mai numeroasă. El părăsește guvernul Ucrainei după doar șase luni de la preluarea funcției. Fedorov a apărut la o conferință de presă îmbrăcat într-un tricou de culoare închisă și blugi și l-a acuzat pe Siriski că blochează reformele necesare, deoarece „războiul s-a schimbat complet” datorită noilor tehnologii, precum dronele.

We transformed Ukraine into a global tech leader and a defense powerhouse.



Beyond digital IDs, Diia.Cіty, and 5G, we revolutionized warfare. Through the Army of Drones and the @BRAVE1ua cluster, we achieved a logistical lockdown for the occupiers, reached a 91% Shahed… pic.twitter.com/ff4FYBwfCP — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) July 17, 2026

Pe durata mandatului său, el a impus restricții privind accesul forțelor ruse la sistemul de comunicații prin satelit Starlink, permițând Ucrainei să-și valorifice mai bine capacitățile de lovire la distanță medie, ceea ce a oferit Kievului avantaje semnificative pe câmpul de luptă. Fedorov a declarat că era dispus să colaboreze cu Siriski, „dar ne-am confruntat cu o situație în care toate inițiativele pe care le-am propus au început să fie blocate”. „În cadrul acestei configurații (cu Siriski în funcția de comandant), personal nu văd cum ar putea fi câștigat războiul”, a afirmat el. Pe rețelele sociale, Fedorov a subliniat ceea ce a numit realizările sale majore: redirecționarea fondurilor alocate salariilor către capacități de atac de rază medie, drone cu fibră optică, sisteme de recunoaștere și alte tehnologii. El a menționat extinderea achizițiilor de drone, contractele privind sistemul de apărare antirachetă Patriot, testele reușite cu rachete balistice și schimbările radicale aduse sistemului de achiziții militare. El a recunoscut însă că nu a reușit să ducă la bun sfârșit transformarea organizațională a Ministerului Apărării „conform standardelor NATO și bunului simț”, să treacă toate achizițiile la licitații competitive și să construiască o cultură a responsabilității. Siriski nu a apărut în public, dar într-o postare pe Facebook i-a mulțumit lui Fedorov și a spus că speră ca acesta să continue să servească Ucraina. „Îi doresc să rămână în continuare în echipa ucraineană”, a spus Siriski, fără a oferi detalii suplimentare. Zelenski a descris relația dificilă dintre Ministerul Apărării și armată la mai multe niveluri, care nu se rezumă doar la o chestiune de personalități, și a afirmat că ambele părți poartă responsabilitatea pentru consecințe. „Împreună câștigăm și împreună suntem responsabili pentru lucrurile care provoacă confuzie și reacții din partea publicului”, a spus el, aflat alături de prim-ministrul britanic Keir Starmer, care efectua ultima sa vizită în străinătate înainte de a-și încheia mandatul săptămâna viitoare.

Fedorov este susținut în special de tinerii protestatari Siriski, în vârstă de 60 de ani, a organizat inițial apărarea Kievului în februarie 2022, iar șapte luni mai târziu a coordonat o contraofensivă de succes în regiunea Harkov. Născut în 1965, a urmat Școala Superioară de Comandă Militară din Moscova, după care a servit în Corpul de Artilerie al Uniunii Sovietice până la prăbușirea URSS în 1991. Armata ucraineană s-a mobilizat sub comanda lui Fedorov, încetinind avansul Moscovei pe linia frontului până la un punct în care acesta a ajuns practic la un impas și lovind rafinării și alte obiective energetice de pe teritoriul rus, provocând o penurie generalizată de combustibil, afirmă oficiali și analiști occidentali. Decizia lui Zelenski de a-l demite, în ciuda acestor realizări, a consternat multe persoane. Înainte de a deveni ministru al apărării în ianuarie, Fedorov a condus politicile de transformare digitală ale Ucrainei. El a câștigat popularitate prin coordonarea dezvoltării și implementării rapide a tehnologiei dronelor și prin introducerea mai multor platforme de e-guvernare de succes. În calitate de ministru, el a luat măsuri pentru combaterea corupției, o problemă care are o importanță deosebită pentru ucraineni, care au protestat în repetate rânduri împotriva corupției. Combaterea corupției a însemnat să acționeze împotriva intereselor unor grupuri care au profitat mult timp de pe urma programelor din cadrul ministerului, a declarat el în interviuri. De asemenea, a încercat să reformeze procesul de achiziționare a armamentului pentru a-l face mai transparent. El promisese reforme militare radicale, afirmând că armata s-a confruntat cu aproximativ 200.000 de dezertări și cu evitarea serviciului militar de către circa 2 milioane de persoane. Protestatarii, în mare parte tineri, care au ieșit pe străzile din Kiev și din alte orașe pentru a-l susține pe Fedorov, au făcut remarci jignitoare la adresa actualului comandant militar, scandând: „Siriski, pleacă!” și „O armată europeană pentru o țară europeană!”

Protesters gathered in Kyiv ahead of parliament’s vote on the new government, opposing the resignation of Defense Minister Fedorov.



Video: Radio Liberty pic.twitter.com/lJH2ALphDv — KyivPost (@KyivPost) July 16, 2026

Rușii se bucură de plecarea lui Fedorov din Guvernul Ucrainei Corespondenții militari ruși și bloggerii pro-Kremlin se bucură de această controversă. Analistul politic pro-Kremlin Serghei Markov a descris comentariile lui Fedorov drept o „rebeliune” împotriva lui Zelenski. Comandantul adjunct al forțelor aeriene ucrainene, colonelul Pavlo Yelizarov, și-a dat demisia ca urmare a demiterii lui Fedorov, afirmând pe rețelele sociale că aceasta va slăbi apărarea aeriană a Ucrainei și va duce la mai multe victime în urma atacurilor rusești. „Consider că demiterea lui Mihailo Fedorov reprezintă un mare rău pentru capacitatea de apărare a țării”, a scris el în scrisoarea de demisie, publicată pe Facebook. La rândul său, un comentator rus a susținut că accentul pus de Fedorov pe sistemele fără pilot reprezenta o amenințare pentru Moscova, deoarece reducea importanța principalului avantaj convențional al Rusiei – numărul mai mare al forțelor de muncă - notează publicația Kyiv Post. O altă voce pro-război a descris demiterea ca fiind un „cadou” pentru Rusia, recunoscând că Fedorov introdusese rapid tehnologii care complicaseră operațiunile militare rusești. „Dacă îl îndepărtează pe Fedorov din Ministerul Apărării, consider că este un avantaj pentru noi”, a declarat acesta, exprimându-și speranța că sistemul de achiziții al apărării din Ucraina va reveni la corupția și disfuncționalitatea birocratică care îl slăbiseră anterior.

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