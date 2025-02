Restul pieselor din tezaurul dacic furat în Olanda s-au întors în România. Autoritățile lucrează la noi reglementări

Se lucrează și la noi reglementări privind exportul temporar al bunurilor culturale în cadrul expozițiilor internaționale.

Toate piesele care au fost expuse în Olanda, cu excepția celor patru furate, se află acum în siguranță, în România. Sunt zeci de brățări dacice, asemenea celor trei furate din muzeul din Assen, un coif din argint și mai multe coliere.

Bunurile culturale care au făcut parte din expozițiile internaționale "Dacia! Empire of Gold and Silver" și "First Royals of Europe" au fost aduse la locul lor, în Muzeul Național de Istorie al României, unde au fost așezate în expoziția permanentă a tezaurului.

Cristiana Tătaru, șef secție Cabinet Numismatic și Tezaur Istoric: „Ne aflăm în expoziția permanentă Tezaur Istoric, o expoziție deschisă încă de la înființarea muzeului și care a funcționat non-stop încă de atunci, din anii ’70. De asemenea, atâta timp cât piesele au fost plecate în străinătate, această expoziție a fost deschisă.”

După jaf, autoritățile au început să lucreze la modificarea normelor privind exportul bunurilor culturale mobile.

Emanuel Petac, președintele Comisiei Naționale a Muzeelor: „Vechile norme sunt extrem de vechi, ca întreaga legislație de patrimoniu cultural mobil a României. Trebuie zis că lucrurile astea s-au emis de vreo 20 de ani, și mai mult, normele sunt din 2003. Nici nu eram în UE, nu se mai potrivește nimic cu nimic, de fapt.”

În Olanda, autoritățile au arestat trei suspecți și au identificat un complice, după jaful de la muzeu.

