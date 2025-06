Autostrada A8, în pericol. Motivul pentru care cel mai mare constructor român vrea să renunțe la două tronsoane uriașe

Antreprenorul vrea să renunțe la două contracte uriașe de pe Autostrada A8, drumul de mare viteză care va tăia Carpații și va uni Moldova cu Transilvania.

Mărul discordiei este suma inițială pe care constructorul este obligat să o plătească Companiei de Investiții Rutiere, drept garanție pentru execuția lucrărilor. Inițial, antreprenorul a cerut să achite doar o parte din bani și nu toată suma care se ridică la 90 de milioane de lei, punând în pericol termenele și implementarea sectorului montan.

Într-o scrisoare transmisă Companiei Naționale de Investiții Rutiere, asocierea UMB, compania lui Dorinel Umbrărescu, a cerut rezilierea unui contract deja semnat la final de martie pentru tronsonul 2A Ditrău – Grințieș și ieșirea din procedura de licitație pentru lotul Sărățeni – Joseni.

Și totul pentru că antreprenorul și-a dorit, inițial, să plătească doar 0,5% din valoarea contractului de 6 miliarde de lei, și nu 1,5%, suma care apare în documentația scoasă la licitația pe care a și câștigat-o. Banii reprezintă tocmai garanția prin care statul se asigură că antreprenorii NU se răzgândesc fără motiv după ce au fost declarați câștigători.

Într-o adresă transmisă autorităților, constructorul susține că a plătit și restul banilor necesari pentru a acoperi garanția de bună execuție. În total este vorba de 90 de milioane de lei, bani pe care antreprenorul știa de la bun început că trebuie să îi plătească fără niciun fel de derogare.

Rămân însă în picioare și cererile de reziliere pentru cele două loturi de pe A8, iar constructorul își dorește o nouă renegociere și cere, printre altele, mutarea contractelor de la Compania Națională de Investiții Rutiere la Compania Națională de Drumuri, unde antreprenorul a fost mereu încurajat și a primit numeroase extensii de timp pentru alte lucrări.

Conform legii, plata unei garanții mai mici este ilegală și ar duce la corecții de până la 25% din finanțarea acordată prin bani europeni. 40% din banii necesari vin de la Comisia Europeană, iar restul de la bugetul de stat.

UMB lucrează în paralel la 5 proiecte uriașe de infrastructură rutieră

Ionuț Ciurea, asociația Pro Infrastructura: „UMB a cerut încetarea amiabilă, nu există așa ceva, tu nu poți ofertant să îi ceri autorității contractante să încheie licitația cum ai tu chef, mai ales că aduci în discuție niște chestiuni care sunt ilegale. În esență este o formă de presiune prin care se dorește forțarea mâinii companiei astfel încât să se găsească tot felul de păsuiri în favoarea antreprenorului ca să se ducă acest contract la bun sfârșit”.

Autostrada Unirii sau A8 este proiectată să lege centrul de nord-estul țării. Din cele 13 loturi, trei secțiuni au fost câștigate de constructorul român prin grupul UMB. A8 are cel mai lung traseu montan de până acum.

La ultima semnare de la finalul lunii aprilie, ministrul Transporturilor își exprima încrederea în constructorul de autostrăzi.

Sorin Grindeanu: „Compania aceasta sau asocierea are experiență și știe ce are de făcut. Eu știu că trebuie să respectăm legea și când avem o licitație, cine o câștigă o câștigă și această companie respectă toate condițiile. Sunt bucuros că o companie din România are această forță.

Reporter: Știm câte contracte avem?

Sorin Grindeanu: Eu nu știu, sincer”.

Dorin Umbrărescu lucrează în paralel la 5 proiecte. Până acum, reprezentanții companiei nu au răspuns solicitării Știrilor PRO TV de a lămuri situația.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: