Creșterea este observată inclusiv în rândul persoanelor mai în vârstă, care au beneficiat cel mai mult de programele de testare pentru depistarea timpurie a cancerului, notează ScienceDaily.

Cercetarea, publicată în revista NEJM Evidence, atrage atenția asupra unei probleme tot mai importante de sănătate publică. Cancerul colorectal este a doua cauză de deces provocat de cancer în Statele Unite și principala cauză de mortalitate prin cancer în rândul persoanelor sub 50 de ani.

Numărul cazurilor de cancer colorectal crește din nou, după 20 de ani de scădere

Pentru a urmări evoluția bolii, Caitlin Murphy, profesoară de pediatrie și științe ale sănătății publice la Universitatea din Chicago, și colegii săi au analizat datele Institutului Național al Cancerului din SUA. Cercetarea a urmărit numărul diagnosticelor de cancer colorectal din perioada 2000-2023.

Datele arată o schimbare importantă. În anul 2000, se înregistrau 55,2 cazuri la 100.000 de persoane. Până în 2022, rata scăzuse la 36,7 cazuri. În 2023, însă, a urcat la 38,3, marcând prima creștere după mai bine de două decenii.

„Este prima dată în peste 20 de ani când observăm o creștere a ratei generale”, a declarat Murphy. Cercetătoarea a subliniat că scăderea constantă a numărului de cazuri a fost una dintre principalele tendințe observate în statisticile privind această boală în ultimele decenii.

Noua analiză arată că numărul diagnosticelor este în creștere în toate grupele de vârstă până la categoria 65-69 de ani.

Murphy se aștepta ca majorarea numărului de cazuri observată inițial în rândul persoanelor tinere să se extindă, în timp, și la generațiile mai în vârstă. Cercetătoarea explică această evoluție printr-un fenomen numit „efectul generației”.

Acesta se referă la faptul că persoanele născute în aceeași perioadă pot avea în comun anumiți factori de risc, care devin mai vizibili pe măsură ce înaintează în vârstă. În acest caz, persoanele născute în anii 1960 și în deceniile următoare par să aibă un risc mai ridicat de cancer colorectal pe măsură ce ajung la vârsta mijlocie și apoi la bătrânețe.

„Efectul generației presupune o interacțiune între vârstă și trecerea timpului. Pe măsură ce persoanele născute în aceeași perioadă înaintează în vârstă, vom observa tot mai multe diagnostice de cancer colorectal”, a explicat Murphy.

Cea mai mare creștere, în rândul persoanelor cu vârste între 45 și 49 de ani

Una dintre cele mai importante constatări ale studiului privește persoanele cu vârste între 45 și 49 de ani. În perioada 2019-2023, numărul cazurilor din această categorie a crescut cu 12,76% pe an, cea mai mare majorare dintre toate grupele analizate.

Cercetătorii consideră că o mare parte din această creștere poate fi explicată prin schimbarea recomandărilor privind testarea pentru depistarea cancerului colorectal. În SUA, vârsta de la care este recomandată începerea testărilor periodice a fost redusă de la 50 la 45 de ani. Astfel, mai multe persoane au fost investigate, iar unele cazuri care nu fuseseră descoperite până atunci au putut fi diagnosticate.

„Asta înseamnă că testarea funcționează așa cum ne-am propus: ajută la depistarea cancerului într-un stadiu mai timpuriu”, a spus Murphy.

Totuși, numărul mai mare de teste efectuate nu explică întreaga creștere. Numărul cazurilor este în creștere și în rândul persoanelor cu vârste între 65 și 69 de ani, în timp ce scăderea a stagnat în grupa de vârstă 70-74 de ani.

Persoanele din aceste categorii au beneficiat în trecut de programele de depistare timpurie, iar aproximativ 80% dintre ele sunt la zi cu testele recomandate.

Rezultatele sunt cu atât mai îngrijorătoare cu cât sugerează că ar putea exista și alți factori de risc, încă neidentificați, care anulează o parte din progresele obținute în urma programelor de prevenție și depistare.

Cercetătorii au verificat și dacă pandemia de COVID-19 ar fi putut influența rezultatele. În acea perioadă, testările pentru depistarea cancerului și diagnosticarea bolilor au fost afectate, ceea ce ar fi putut întârzia descoperirea unor cazuri.

Cu toate acestea, tendința de creștere s-a menținut și după ce cercetătorii au eliminat din analiză datele din 2020 și 2021. În plus, până în ianuarie 2021, numărul testărilor revenise în mare parte la nivelul anterior pandemiei. Prin urmare, întreruperile provocate de COVID-19 nu par să explice creșterea înregistrată în 2023.

„Aceste rezultate arată cât de important este să înțelegem cauzele acestei creșteri, pentru a putea identifica factorii de risc și, eventual, pentru a reduce expunerea la aceștia”, a declarat Sonia Kupfer, directoarea Clinicii pentru evaluarea riscului și prevenirea cancerului gastrointestinal de la UChicago Medicine.

De ce crește numărul cazurilor în cazul mai multor generații

Creșterea numărului de diagnostice în rândul persoanelor sub 50 de ani a devenit o preocupare importantă pentru specialiști. Datele Societății Americane de Cancer arată că, între 2013 și 2022, numărul cazurilor în această categorie de vârstă a crescut cu aproximativ 3% pe an.

Fenomenul, cunoscut drept cancer colorectal cu debut precoce, a atras atenția cercetătorilor și a publicului. Autorii noului studiu consideră că identificarea cauzelor pentru care tot mai multe persoane tinere dezvoltă boala ar putea ajuta la explicarea creșterii observate și în rândul celor mai în vârstă.

„Este deosebit de dificil să primești un diagnostic de cancer la o vârstă tânără, așa că este important să atragem atenția asupra acestei probleme. Dar, dacă vrem să înțelegem cauzele, studiul nostru arată că factorii care ar putea provoca apariția cancerului colorectal la persoanele tinere contribuie acum și la creșterea numărului de cazuri în rândul celor mai în vârstă”, a explicat Murphy.

Cauzele exacte nu sunt încă cunoscute. Cercetătorii analizează însă posibilitatea ca expunerea la anumite substanțe chimice din mediul înconjurător să contribuie la apariția bolii.

Murphy și colegii săi colaborează cu Xin Hu, toxicolog la Universitatea Emory, pentru a verifica această ipoteză. Ei analizează probe mici de sânge pentru a identifica urmele a mii de substanțe chimice la care oamenii ar putea fi expuși. Scopul este să descopere care dintre acestea ar putea fi asociate cu un risc mai mare de cancer și merită investigate în detaliu.

Într-o etapă ulterioară, cercetătorii vor studia efectele acestor substanțe asupra țesutului colonului, în colaborare cu Sonia Kupfer. Pentru aceasta, vor folosi organoide, structuri de țesut crescute în laborator, care reproduc anumite caracteristici ale colonului. Aceste modele le permit specialiștilor să observe reacțiile biologice în condiții controlate și să înțeleagă mai bine dacă anumite substanțe pot contribui la apariția cancerului colorectal.

De ce este importantă testarea pentru depistarea cancerului colorectal

În condițiile în care numărul cazurilor crește în mai multe categorii de vârstă, cercetătorii spun că este important ca statisticile privind cancerul să fie urmărite în continuare, pe măsură ce apar date noi în fiecare an.

Efectele ar putea fi importante dacă tendința se menține. Pe măsură ce persoanele născute în ultimele decenii înaintează în vârstă, creșterea numărului de cazuri ar putea duce la tot mai multe diagnostice. Astfel, ar crește și nevoia de tratamente și de servicii medicale pentru persoanele care se confruntă cu boala sau au trecut prin ea.

Până când cercetătorii vor identifica factorii care stau la baza acestei creșteri, testarea periodică rămâne una dintre cele mai eficiente metode de depistare timpurie a cancerului colorectal și de reducere a riscului de deces.

În Statele Unite, recomandările actuale prevăd ca persoanele cu risc mediu să înceapă testarea periodică de la vârsta de 45 de ani și să continue până la 75 de ani. Pentru cei sub 45 de ani sau peste 75 de ani, decizia trebuie luată în funcție de situația fiecăruia, ținând cont de istoricul medical al familiei, de eventualele simptome și de alte probleme de sănătate.