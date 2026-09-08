Unul dintre pilonii care susțin instalația s-a deplasat din cauza unei alunecări de teren, iar remedierea va dura.

Corespondent Știrile ProTV: „Este vorba despre acest pilon. Autoritățile locale spun că s-a deplasat cu 27 de centimetri și că, din această cauză, cablul care transportă gondolele nu mai respectă traiectoria obligatorie. În plus, stâlpul s-ar putea prăbuși, ceea ce ar antrena și căderea altor piloni de pe traseu. Primarul din Sinaia susține că aici s-a produs o alunecare de teren din cauza lucrărilor pentru construcția unui nou hotel. Potrivit edilului, șantierul ar fi intrat în zona de protecție a telegondolei, iar proiectul de rezistență ar fi fost prost întocmit. Constructorul spune însă că a respectat întocmai condițiile impuse de proiect și că este posibil ca situația să fi fost provocată de vicii ascunse ale terenului. Instalația pe care o vedeți putea asigura transportul a 1.700 de persoane pe oră, până la Cota 1400. Rămâne în funcțiune telecabina, care are însă o capacitate mult mai mică. Iar în weekend aici va avea loc Sinaia Forever, festivalul tradițional al stațiunii, la care sunt așteptați mii de turiști.”