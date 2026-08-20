TechUp leagă pentru prima dată cercetarea-dezvoltarea de investiția necesară pentru producția efectivă, într-un singur proiect integrat. Bugetul total al programului este de 5,313 miliarde de lei (peste 1 miliard de euro), iar acordurile de finanțare pot fi emise în perioada 2026-2032, cu plăți realizate până în 2041, arată Ministerul Finanțelor într-un comunicat-instituția care a relizat proiectul.

TechUp România marchează o schimbare de paradigmă în modul în care statul sprijină dezvoltarea tehnologiilor avansate, corelând pentru prima dată cele două etape esențiale: cercetarea și producția. Programul vizează reducerea decalajului dintre cercetare, validare tehnologică și piață, iar proiectele eligibile trebuie să aibă costuri cuprinse între 5 milioane și 50 de milioane de lei, incluzând minimum 2 milioane de lei pentru cercetare-dezvoltare și minimum 3 milioane de lei pentru investiția în capacitatea de producție.

Noutăți: avans pentru cercetare și protejarea proprietății intelectuale

Una dintre principalele noutăți ale mecanismului este posibilitatea acordării unui avans de până la 30% din valoarea anuală a grantului aprobat pentru componenta de cercetare-dezvoltare. Programul combină, pentru componenta de cercetare, granturile cu o deducere fiscală de 200% pentru anumite cheltuieli eligibile. Beneficiarii care utilizează acest mecanism transmit trimestrial rapoarte privind progresul proiectului și utilizarea fondurilor.

Un element central al schemei este protejarea valorii tehnologice: beneficiarul are obligația de a menține drepturile de proprietate intelectuală asupra produsului sau serviciului rezultat din componenta de cercetare-dezvoltare, iar activitatea economică și proprietatea intelectuală trebuie menținute în regiunea în care este realizată investiția.

Finanțare combinată și sprijin pentru capitalul privat

Programul creează două categorii de beneficiari. Categoria A este destinată întreprinderilor autonome care nu dispun de suficiente resurse pentru contribuția proprie și care atrag capital privat de la fonduri de venture capital și/sau business angels. Categoria B cuprinde întreprinderile care își pot asigura contribuția necesară dintr-un mix mai larg de surse private.

În ambele situații, beneficiarul trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile, atât pentru componenta de cercetare-dezvoltare, cât și pentru componenta de producție, din resurse care nu beneficiază de alt sprijin public. Prin această arhitectură, statul nu înlocuiește piața privată de capital, ci o completează.

Monitorizare adaptată riscului și domenii strategice

Programul introduce o abordare mai flexibilă pentru perioada de după finalizarea investiției, ținând cont de specificul investițiilor în DeepTech, unde drumul de la prototip la produs comercial este mai lung. În primii doi ani de monitorizare, progresul către piață poate fi demonstrat printr-o gamă largă de rezultate: proiecte-pilot, scrisori de intenție, validare de către clienți, parteneriate strategice sau alte dovezi ale apropierii de comercializare.

TechUp România se concentrează pe domenii cu potențial ridicat de valoare adăugată: calcul avansat, inteligență artificială, microelectronică, biotehnologie, Agri-Tech, energie verde, mobilitate, spațiu, materiale avansate și securitate cibernetică.

Ghidurile, publicate în 45 de zile

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat: „Prin TechUp corelăm, pentru prima dată, cercetarea de producție într-un singur parcurs de finanțare și introducem posibilitatea acordării unui avans pentru cercetare. Vrem să folosim mai bine capitalul uman românesc, să îl orientăm către antreprenoriat și tehnologii avansate și să păstrăm proprietatea intelectuală în compania care dezvoltă tehnologia”.

În termen de 45 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a Hotărârii, Ministerul Finanțelor va aproba și publica Ghidul solicitantului și Ghidul de plată, stabilind toate detaliile necesare pentru accesarea efectivă a programului.