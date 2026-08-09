Individul le-a cerut victimelor să îi transfere contravaloarea biletelor în avans, însă nu le-a mai livrat nici accesul la eveniment și nici nu le-a returnat banii, arată news.ro.

Ancheta a demarat la nivelul Poliției județene Cluj în urma a zeci de sesizări primite, care descriau același mod de operare. Polițiștii au constatat că autorul este același în toate cazurile, un clujean de 30 de ani.

„Din cercetările efectuate a reieşit că, în perioada cuprinsă între începutul anului 2026 şi până în data de 7 august a.c., acesta ar fi indus în eroare 30 de persoane, prin aceea că le-ar fi oferit spre vânzare bilete la festival, solicitând în schimb contravaloarea acestora. Deşi persoanele în cauză ar fi efectuat tranzacţiile pentru achiziţionarea biletelor, acestea nu le-ar fi primit până la începerea festivalului şi nici nu şi-ar fi recuperat banii”, transmit, duminică, oficialii Poliției.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că festivalul pentru care clujeanul a promis bilete este UNTOLD.

Sâmbătă, 8 august, polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, medii de stocare și alte probe.