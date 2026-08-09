A treia zi de festival a fost și despre ținute colorate, amintiri și energie. Evident, nu au lipsit opririle la zona cu mâncare.

Zeci de mii de fani au venit în fața scenei principale, pregătiți să cânte fiecare vers al pieselor lui Lewis Capaldi.

Piesa „Before You Go” a transformat stadionul din centrul Clujului într-un ocean de lumină și emoție.

Spectatori: „Este un moment wow. Orice melodie pe care o scoate este foarte tare.” (...)

„Are o voce extraordinară.”

„Mi se pare una dintre cele mai frumoase voci din generația curentă. Prin această piesă, i-a făcut pe tineri și pe toți să se iubească mai mult.”

Tot la scena principală a făcut show rapperul Dan Whitlam.

Distracția a atins cote înalte și la scena retro. De atmosferă s-au ocupat Andreea Esca și Otravă.

Andreea Esca: „Bună seara, Untold!”

Tineri: „Ne-am făcut prieteni și aici, totul merge foarte bine. Încercăm doar să dansăm, să ne simțim bine, să stăm cât se poate de mult. Atmosfera ne ține în viață aici.”

A treia zi de festival a început cu o petrecere în alb, organizată de revista A List.

Reporter: Câte poze ați făcut până acum?

Lorena și Luis, influenceri: „Fără număr! Sau, mai bine zis, mai multe poze îmi faci tu mie, pentru că mie nu-mi place niciuna.”

Paula și Dima: „Tragem un pic de noi după două zile, dar mai putem. Pentru domnul Sting am venit și a fost fain.”

Festivalul în sine este o stare de spirit, care se reflectă în ținutele multor participanți.

Fată: „O pălărie de cowboy, avem acești ciorapi pe care i-am rupt pentru că s-au rupt și acum pare că am vrut eu. Am niște cizme în picioare și această curea pe care am tăiat-o pentru că era prea lungă.”

Tânără: „Cu asta am fost domnișoară de onoare anul trecut și am avut petrecerea burlăcițelor. Mie mi se pare că la Untold și la festivaluri nu există ținuta nepotrivită.”

Ca să poată petrece până în zori, mulți au făcut o oprire în zona cu mâncare.

„Crenvurști, hot dogi, cheeseburgeri.”

„Meniul perfect? Nu știu... Hot dog.”

Băiat: „Meniul perfect de festival e cu un crispy și niște cartofi – sos de usturoi nelipsit.”

Tinere: „Ceva care să îți țină de foame cât timp stai în festival.”

Duminică seară, participanții se vor distra pe ritmurile DJ-ilor Steve Aoki, Afrojack, dar și ale trupei românești Animal X.